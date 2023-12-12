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Huawei, Avrupa'daki İlk Fabrikasını Fransa'da Kuruyor - Son Dakika
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Huawei, Avrupa'daki İlk Fabrikasını Fransa'da Kuruyor

Huawei, Avrupa'da kuracağı ilk fabrikanın Fransa'da olacağını duyurdu. Bu haber, Huawei için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Fransa'nın Huawei ile özel bir ilişkisi olduğu ve Çin'in Fransa ile ticaret ilişkilerini güçlendirmek istediği belirtiliyor.

Huawei, Avrupa\'daki İlk Fabrikasını Fransa\'da Kuruyor
12.12.2023 - 09:13,
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Huawei, ortaya çıktığı zamandan bu yana yenilikçi ürünleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Ancak ardından gelen ambargolar ve çeşitli diğer sebeplerden dolayı firma yükselen bir grafik izlemekte zorlandı. Şu anda ise işler yoluna girmeye başlamışken Huawei için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Öyle ki Çin'li teknoloji devinin Avrupa'da kuracağı ilk fabrikanın lokasyonu belli oldu. İşte o ülke!

Avrupa'daki ilk Huawei fabrikası Fransa'da kuruluyor

Huawei yerinde duramıyor. Daha geçen gün Çinli dev, 2024'te "öncü, yenilikçi ve çığır açıcı" ürünler piyasaya süreceklerini ve şimdi de görünüşe göre gelecek yıl bir fabrika kurmak için Fransa'yı seçtiklerini söyledi.

Huawei, Avrupa'daki İlk Fabrikasını Fransa'da Kuruyor

Avrupa'daki birçok devletin Huawei ve Çin'in ZTE tarafından üretilen ekipmanların kullanımını "güvenlik kaygıları" nedeniyle kısıtladığı dikkate alındığında, Huawei'nin ilk Avrupa tesisi heyecan verici bir haber. Kötüleşen ABD-Çin ilişkilerini de dikkate aldığımızda olayın büyüklüğünün farkına varılabiliyor.

2024 yılında Fransa'da Huawei fabrikası kurma planları aslında 2020 yılına aitti. Ancak Kovid salgını nedeniyle işler ertelendi. Tesisin Strazburg yakınlarındaki Brumath'ta kurulabileceği biliniyor ancak ne zaman faaliyete geçeceğine dair bir bilgi yok.

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Şirket, 2020 yılında Fransa'nın doğusunda bir cep telefonu ağ ekipmanı fabrikası inşa etmek için 200 milyon euro (yaklaşık 215 milyon dolar) yatırım yapacağını söyledi. O zamanki planlar, fabrikanın başlangıçta 300 kişiyi istihdam etmesi, uzun vadede bu sayının 500'e çıkması ve ürünlerinin Huawei'nin Avrupalı müşterilerine sunulması yönündeydi.

Sonuçta Fransa'nın Huawei ile özel bir ilişkisi var. Temmuz 2023'te Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin'in Pekin kentinde düzenlenen Çin-Fransa Ekonomik ve Mali Diyalogu'na katıldı. Bu görüşmelerde Çin, Fransa'nın AB-Çin ilişkilerinin "tonunu istikrara kavuşturmasını" umduğunu belirtti.

Çin, Fransa'nın AB ve ABD'den sonra üçüncü büyük ticaret ortağı olduğundan ve Fransız iş dünyası, dünyanın iki ekonomik süper gücü arasında artan rekabetin çapraz ateşine düşebileceğinden giderek daha fazla endişe duymaya başladığından, bu Fransa için de önemli bir gelişme denilebilir.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

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