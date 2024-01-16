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Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
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Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı

Huawei, Türkiye'de kullanıcılara sunduğu ses ve akıllı mobil ofis serisinin yeni modellerini Fashion Forward konsepti çerçevesinde tanıttı. Yeni Huawei MatePad Pro 13.2, FreeClip, MatePad Air PaperMatte, MateBook D16 i9 özellikleri ve fiyatlarıyla açıklandı.

Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı
16.01.2024 - 20:29,
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Huawei, 'Fashion Forward' konsepti çerçevesinde sunduğu ses ve akıllı mobil ofis serisinin yeni modellerini Türkiye'de kullanıcılara sundu. Burada yeni Huawei MatePad Pro 13.2, FreeClip, MatePad Air PaperMatte, MateBook D16 i9 tanıtıldı ve fiyatı ile özellikleri açıklandı. İşte detaylar…

Huawei hangi ürünleri tanıttı?

Huawei MatePad Pro 13.2 özellikleri ve fiyatı!

Huawei'nin iş yaşamındaki yaratıcılığı artırmak üzere tasarlanan MatePad Pro 13.2, 5,5 mm kalınlığında ve 580 gram ağırlığında bir tablet olarak dikkat çekiyor. Geniş esnek OLED ekranıyla %94 ekran-gövde oranına sahip olan ürün, şimdiye kadar üretilmiş en ince ve en dar çerçeveli tablet olma özelliği taşıyor.

Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı

Renk Yakalama özelliği ve Huawei X-True Display ve Huawei Sound teknolojileri, üst düzey görsel ve işitsel deneyim sunuyor. Ürün, Huawei M-Pencil (3. nesil) kalem ve Huawei Akıllı Manyetik Klavye ile de destekleniyor. MatePad Pro 13.2'nin fiyatı 32.999 TL ve yanında 3. Nesil M-Pencil ve MatePad Pro Klavye hediye ediliyor.

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Huawei FreeClip özellikleri ve fiyatı!

Huawei FreeClip, C-köprüsü tasarımı ile hareket halindeyken konforlu bir dinleme deneyimi sunuyor. Ergonomik işçilik ve güvenilirlik testleri ile tasarlanan ürün, şarj kutusuyla birlikte 36 saate kadar dinleme süresi sağlıyor.

Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı

Yapay zeka destekli "Crystal-Clear" aramalar ve çift cihaz bağlantısı, FreeClip'i sık seyahat edenler ve fitness meraklıları için ideal bir seçenek haline getiriyor. FreeClip fiyatı 4.999 TL olarak açıklandı.

Huawei MatePad Air PaperMatte özellikleri ve fiyatı!

Huawei MatePad Air PaperMatte Edition, 2800 x 1840 çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı ile öne çıkıyor. PaperMatte Ekranı, kalemle yazma deneyimi ve kağıt benzeri okuma deneyimi sunuyor. Cihaz, 144 Hz ekran yenileme hızını destekleyen ilk Huawei tablet.

Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı

MatePad Air PaperMatte'in fiyatı 16.999 TL ve yanında M-Pencil ile Klavye hediye ediliyor.

Huawei MateBook D16 i9 özellikleri ve fiyatı!

Huawei MateBook D16 i9, 16 inç Eye Comfort ve FullView Ekranı ile geniş bir ekran sunarken, 13. Nesil Intel Core H serisi işlemcisiyle yüksek performans sağlıyor. Huawei MateBook D16 fiyatı 34.999 TL'ye satılıyor.

Huawei, Fashion Forward Konseptiyle Yeni Ürünlerini Tanıttı

Huawei MateBook D16'nın kardeşi MateBook D16S inceleme videomuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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