Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Huawei, Mate 60 serisi başta olmak üzere akıllı telefon pazarında büyük başarılar elde etti. Şirket, HarmonyOS ile iOS ve Android'e küresel çapta meydan okumayı hedefliyor. Huawei Başkanı Erik Xu, HarmonyOS Next ile birlikte Android desteğinin kesileceğini ve en çok kullanılan 5 bin uygulamayı HarmonyOS uyumlu hale getirmek istediklerini belirtti. Bu adım, Huawei'nin uygulama havuzunu güçlendirmesine ve küresel pazarda daha etkili olmasına olanak sağlayacak. Şirket ayrıca HarmonyOS Next ile büyük bir değişikliğe hazırlanıyor ve kullanıcı deneyimini etkileyecek bazı uygulamalar ve verilerin bulut depolamadan çekilebileceği belirtiliyor. Huawei'nin HarmonyOS'e yönelik çabalarının sınırlı kalmaması ve Avrupa ve ABD gibi pazarlara da yayılması gerekiyor.

24.04.2024 11:09
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Huawei, Mate 60 serisinin başarısı dahil olmak üzere akıllı telefon pazarında büyük işler başardı. Çin'de kullanıcı tabanını artırmaya devam eden Huawei, HarmonyOS ile çok daha kapsamlı planlara sahip. Şirket, kendi işletim sistemini iOS ve Android'e küresel çapta meydan okuyacak hale getirmek istiyor.

Huawei HarmonyOS küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Huawei Başkanı Erik Xu, HarmonyOS Next ile birlikte Android desteğinin kesileceğini hatırlattı. Bu da birçok popüler uygulamanın HarmonyOS'de kullanılamaz hale geleceği anlamına geliyor. Ancak Xu, yıl sonuna kadar en çok kullanılan 5 bin uygulamayı tespit edip tamamen HarmonyOS uyumlu hale getirmek istediklerini söyledi.

Huawei'nin açıklamasına göre bu, cihaz deneyimini güçlendirmek için gereken uygulama havuzunu karşılayacak. Başkan Xu, şirketin geliştiricileri teşvik ettiğini söyleyerek uygulamalarını HarmonyOS'a getirmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Uygulama ekosisteminin HarmonyOS'te genişletilmesiyle birlikte, işletim sisteminin küresel pazarda önü açılması da mümkün görünüyor. Microsoft'un Windows Mobile'da karşılaştığı zorlukları göz önünde bulundururan Huawei, iOS ve Android'e güçlü bir rakip olmak istiyor.

Şirket ayrıca HarmonyOS Next ile büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Paylaşılan görüntülere göre bazı uygulamalar ve veriler, bulut depolamadan çekilebilecek. Android desteğin kaybedilmesi ise uygulama ve veri konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor.

Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Huawei'nin HarmonyOS'e yönelik çabaları şimdiye kadar Çin ile sınırlı kaldı. Akademide yapılan girişimlerin Avrupa ve ABD gibi pazarlara da yayılması gerekiyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor - Son Dakika

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