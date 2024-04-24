Huawei, HarmonyOS ile küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Teknoloji

Huawei, Mate 60 serisinin başarısı dahil olmak üzere akıllı telefon pazarında büyük işler başardı. Çin'de kullanıcı tabanını artırmaya devam eden Huawei, HarmonyOS ile çok daha kapsamlı planlara sahip. Şirket, kendi işletim sistemini iOS ve Android'e küresel çapta meydan okuyacak hale getirmek istiyor.

Huawei HarmonyOS küresel pazarda büyümeye hazırlanıyor

Huawei Başkanı Erik Xu, HarmonyOS Next ile birlikte Android desteğinin kesileceğini hatırlattı. Bu da birçok popüler uygulamanın HarmonyOS'de kullanılamaz hale geleceği anlamına geliyor. Ancak Xu, yıl sonuna kadar en çok kullanılan 5 bin uygulamayı tespit edip tamamen HarmonyOS uyumlu hale getirmek istediklerini söyledi.

Huawei'nin açıklamasına göre bu, cihaz deneyimini güçlendirmek için gereken uygulama havuzunu karşılayacak. Başkan Xu, şirketin geliştiricileri teşvik ettiğini söyleyerek uygulamalarını HarmonyOS'a getirmeleri gerektiğini dile getirdi.

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Uygulama ekosisteminin HarmonyOS'te genişletilmesiyle birlikte, işletim sisteminin küresel pazarda önü açılması da mümkün görünüyor. Microsoft'un Windows Mobile'da karşılaştığı zorlukları göz önünde bulundururan Huawei, iOS ve Android'e güçlü bir rakip olmak istiyor.

Şirket ayrıca HarmonyOS Next ile büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Paylaşılan görüntülere göre bazı uygulamalar ve veriler, bulut depolamadan çekilebilecek. Android desteğin kaybedilmesi ise uygulama ve veri konusunda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyecek gibi duruyor.

Huawei'nin HarmonyOS'e yönelik çabaları şimdiye kadar Çin ile sınırlı kaldı. Akademide yapılan girişimlerin Avrupa ve ABD gibi pazarlara da yayılması gerekiyor.