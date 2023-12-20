ABD yaptırımları, Huawei'yi zor durumda bıraksa da şirket pes etmiyor. Son haber ise akıllara durgunluk verecek cinsten. 2020 yılında üretilen Huawei Kirin 9000 işlemcisi, 2023'ün yeni gözdesi Kirin 9000s'i performans testlerinde geride bıraktı. İşte sonuçlar…..

Huawei Kirin 9000, yeni Kirin 9000s'i geride bırakıyor

ABD yaptırımları nedeniyle Huawei, 2022'de P50 ve Mate 50 serilerini, 2023'te de P60'ı 4G olarak piyasaya sürmek zorunda kaldı. Ancak Ağustos 2023'te sürpriz bir hamleyle Mate 60 serisini Çin'in en büyük çip üreticisi SMIC tarafından geliştirilen 7nm Kirin 9000s 5G işlemcili olarak sundu. Bu işlemci nasıl üretildi, kimse tam olarak bilmiyor.

Huawei'nin yaptırımlara rağmen SMIC ile birlikte bu başarımı nasıl elde ettiği ise büyük bir gizem. Ancak meraklı kullanıcılar boş durmadı ve her iki çipin performansını kıyaslayan çeşitli testler gerçekleştirdi. Sonuçlar ise beklenmedik şekilde herkesi şaşırttı. Daha yeni olmasına rağmen Huawei Kirin 9000s, birçok kritik testlerde, eski Kirin 9000'in gerisinde kaldı.

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Geekbench 6 testinde yeni Huawei Kirin 9000s işlemcisi tek çekirdekte 1315, çoklu çekirdekte 4078 puan aldı. 2020 Kirin 9000 ise sırasıyla 1259 ve 3486 puanla öne geçti. AnTuTu 10'da iki işlemci de benzer performans gösterdi.

Ancak grafik işlemcisinde (GPU) eski çip büyük fark attı. Yeni Huawei Kirin 9000s 200 bin 982 puan alırken, 2020'nin Kirin 9000'i 315 bin 801 puanla fark attı. Üstelik 3DMark Wild Life testinde de eski çip yüzde 20 daha hızlı çıktı.

Bu performans farkı, iki işlemcinin üretim süreçleriyle yakından ilişkili. Kirin 9000, TSMC'nin 5nm teknolojisiyle imal edilirken, Huawei Kirin 9000s SMIC'nin ikinci nesil 7nm teknolojisiyle üretilmiş durumda. Görünüşe göre ABD yaptırımları nedeniyle Huawei ve SMIC, derin ultraviyole litografi (DUV) cihazları ile ancak bu kadarını başarabiliyor.

Peki gelecek ne getirecek? ABD, Çin'e EUV litografi cihazlarının satışını yasakladı. Ancak geçtiğimiz ekim ayında Canon'un yeni nanoimprint litografi (NIL) teknolojisi üretim açmazını kapatabilir mi? Bu teknoloji ile 5nm, hatta gelecekte 2nm çipler bile üretilebilir hale gelme durumu var.

Peki daha da korkutucu haber ne? Bir yıl önce Huawei'nin EUV bileşenleri ve bu teknolojiyi kullanma süreci ile ilgili patent başvuruları yaptığı ortaya çıktı. Şu an SMIC'nin Kirin 9000s'i üretmek için bu teknolojiyi kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Ancak Huawei yaptırımlara rağmen kendi EUV litografi teknolojisini geliştirirse, sonuçlar ABD yasaları için çok daha endişe verici olacaktır.

Huawei'nin yeni çipinin eski çipten geride kalması herkes için beklenmedik bir gelişme ve bu durum teknoloji dünyasını şaşırtmış durumda. Gelecekte ise ABD yaptırımlarının Huawei'nin inovasyon gücünü ne kadar köreltebileceği ve şirketin kendi EUV teknolojisini geliştirip geliştiremeyeceği merakla bekleniyoruz.

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