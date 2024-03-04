Huawei ve JAC, Çin\'de Akıllı Araba Fabrikası Kuruyor

Teknoloji

Huawei, akıllı otomobil teknolojileriyle Çin'deki birçok üreticinin altyapısını oluşturuyor. Çinli şirketler ile iş birliğini artıran Huawei, bu kapsamda yeni bir elektrikli otomobil fabrikasına da güç verecek. JAC ve Huawei tarafından imzalanan anlaşma, "akıllı araba" için gigafactory üretmeyi hedefliyor.

Huawei ve JAC, otomobil fabrikası kuruyor

JAC × Huawei Akıllı Araba Gigafactory Projesi olarak adlandırılan fabrikanın Çin'de inşa edilmesi planlanıyor. İki şirketin yeni girişimi, yıllık 200 bin elektrikli araç üretimine sahip olacak. Toplam yatırımın ise 550 milyon dolar civarında olacağı belirtildi.

Fabrika, iki özel platforma dayalı elektrikli araçlar üretecek. İlk olarak kitlesel pazara hitap eden DE saf elektrikli platform olacak. Ayrıca Huawei'nin üst düzey segmenti hedefleyen akıllı teknolojileriyle güçlendirilmiş X6 platformu kullanılacak.

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DE platformundaki modeller B ve C segmentlerindeki sedan ve SUV'ları içerecek. X6 platformu ise daha lüks MPV araçlara güç verecek. Hatta ilk modelin ise BMW 7 Serisine rakip bir sedan model olması öngörülüyor.

JAC × Huawei Akıllı Araba Gigafactory için üretimin önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlaması planlanıyor. Fabrika, elektrikli sedan ve SUV'lere ek olarak, Huawei destekli MPV'den yılda 35 bin adet üretecek.

Gigafactory ile JAC ile Huawei, elektrikli otomobilleri daha akıllı hale getirmeyi planlıyor. Ancak bu araçların Çin dışına satılıp satılmayacağı ise belirsiz.

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