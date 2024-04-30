Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Huawei, akıllı saat pazarında iddialı bir model olan Huawei Watch Fit 3'ü yakında tüketicilerle buluşturacak. Saat, Apple Watch benzeri tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. İki farklı modelde sunulacak olan saat, alüminyum alaşım kasaya sahip ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak. AMOLED ekranı ve çeşitli sağlık izleme özellikleriyle dikkat çeken saat, uygun fiyatıyla da rekabetçi bir seçenek olacak.

30.04.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huawei, akıllı saat pazarında yine ses getirecek bir yenilikle karşımıza çıkıyor. Bu yeni model, tasarımı ve teknik özellikleriyle oldukça iddialı. Huawei Watch Fit 3 uygun fiyatı ve özellikleri ile çok yakında tüketicilerle buluşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Huawei Watch Fit 3 fiyatı ve özellikleri

Huawei Watch Fit 3, Apple Watch benzeri bir tasarıma sahip, ancak Huawei'nin kendi estetik dokunuşlarıyla ayırt ediliyor. Saat, iki farklı modelde sunulacak: SLO-B09 ve SLO-B19. Bu modellerden biri yalnızca Bluetooth bağlantısı sunarken, diğeri daha gelişmiş hücresel bağlantı özelliklerine sahip.

Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Her iki model de alüminyum alaşım kasaya sahip ve farklı renk seçenekleriyle (siyah, beyaz, pembe ve altın) tüketicilere sunulacak. Ayrıca Watch Fit 3, 1,82 inç boyutunda AMOLED bir ekranla geliyor. Bu ekran, 480×480 piksel çözünürlük sunuyor ve adaptif parlaklık özelliği ile her türlü ortamda iyi derecede görüntü kalitesi sağlıyor.

Apple Watch'un ikizi olmuş! Huawei Watch Fit 3 görüntülendi

Ayrıca, kullanıcı arayüzü ve simgeler, net ve kullanıcı dostu bir deneyim için yeniden tasarlandı. Huawei Watch Fit 3, 100'den fazla egzersiz modu ve Huawei'nin gelişmiş TruSport algoritması ile donatılmış. Bu saat, kullanıcıların kalp ritmini, uyku kalitesini, kan oksijen seviyesini ve daha fazlasını izleyebiliyor. TruSleep 3.0 ve TruSeen 5.0 gibi teknolojiler, sağlık verilerinizin daha doğru ve detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlıyor.

Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı

Saat, 5 ATM su direnci ile yüzme ve diğer su sporları için de gayet uygun. 400mAh kapasiteli batarya, normal kullanımda 10 güne kadar kullanım süresi vaat ediyor ve hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 68 dakikada tam şarj olabiliyor.

Huawei Watch Fit 3, plastik kayışlı model için 159 euro, deri kayışlı versiyon için ise 179 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Bu fiyatlar, sunulan özellikler düşünüldüğünde oldukça rekabetçi olacak gibi görünüyor.

Bu yeni akıllı saat şık görünümü, fonksiyonelliği ve uygun fiyatı bir araya getirerek geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Peki, siz bu saatin piyasaya sürülmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikleri ihtiyaçlarınıza uygun mu? Fiyatı, sunduğu özelliklerle orantılı mı? Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı merakla bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

Huawei, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
22:53 Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı, ardından kendi kafasına sıktı
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:17:24. #1.13#
SON DAKİKA: Huawei Watch Fit 3: Fiyatı ve Özellikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement