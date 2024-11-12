HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu - Son Dakika
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Teknoloji

HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu

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TUSAŞ tarafından geliştirilen jet eğitim uçağı HÜRJET'in ikinci prototipi, üzerinde yer alan şehitlerimizin isimleriyle ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

12.11.2024 22:29
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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendisleri tarafından geliştirilen HÜRJET'in ikinci prototipi, 10 bin feet irtifada ve 200 knot hızla gerçekleştirdiği 26 dakikalık ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu

Prototipin üzerine 23 Ekim'de gerçekleşen TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Hasan Hüseyin Cambaz, Murat Arslan ve Zahide Güçlü Ekici'nin isimleri yazıldı.

HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu

"HER DAİM BU AZİZ MİLLETİN GÖNLÜNDE YAŞAYACAKSINIZ"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçuşun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "TUSAŞ'ımızın geliştirdiği HÜRJET ikinci prototip TUSAŞ şehitlerimizin isimleriyle 10 bin feet irtifada 200 knot hıza ulaşarak ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarıda emeği geçen TUSAŞ ailesinin her bir ferdini yürekten kutluyorum. Acımız bir, sevincimiz bir, yolumuz bir. Birlikte daha çok çalışarak, her gün daha ileriye, daha büyük başarılara imza atacağız. Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz, Cengiz Coşkun, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Arslan HÜRJET ile semalarda, her daim bu aziz milletin gönlünde yaşayacaksınız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin isimlerini gökyüzüne taşıyan HÜRJET ikinci prototip ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Bu başarı mühendislik kabiliyetlerimizin gücünü bir kez daha kanıtladı. Türk mühendisliğinin gücü ve inancıyla tam bağımsız Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz! Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

HÜRJET\'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu
Kaynak: DHA

Havacılık, Teknoloji, Güvenlik, TUSAŞ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji HÜRJET'in ikinci prototipi şehitlerimizin isimleriyle uçtu - Son Dakika


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