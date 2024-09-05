HÜRJET, Mısır Piramitleri Üzerinde Uçuş Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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Teknoloji

HÜRJET, Mısır Piramitleri Üzerinde Uçuş Gerçekleştiriyor

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık Uzay Sanayii'ne ait HÜRJET jet eğitim uçağı, ülkenin tarihi sembollerinden piramitler üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

05.09.2024 15:46
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HÜRJET, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı kapsamında ülkenin en önemli tarihi sembollerinden olan piramitlerin üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı devam ediyor.

Fuarda, dünyanın birçok ülkesinden şirketin savunma sanayisi ürünleri sergilenirken, en çok ilgiyi hava gösterisi yapan uçaklar çekiyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) jet eğitim uçağı HÜRJET, fuarın 3. gününde piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Yaklaşık 10 dakika süren uçuş, piramitleri ziyaret eden turistler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Üç gün boyunca dünya çapında pek çok şirketin ürünlerini sergilediği fuar, bu akşam sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji HÜRJET, Mısır Piramitleri Üzerinde Uçuş Gerçekleştiriyor - Son Dakika

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