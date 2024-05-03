İBB Wi-Fi kotası kaldırıldı, İstanbul'da sınırsız internet kullanımı başladı - Son Dakika
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Teknoloji

İBB Wi-Fi kotası kaldırıldı, İstanbul'da sınırsız internet kullanımı başladı

İBB Wi-Fi kotası kaldırıldı, İstanbul\'da sınırsız internet kullanımı başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinde kullanıcılara tanınan 60 GB kota sınırı kaldırıldı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar artık sınırsız internete erişebilecekler. İBB Wi-Fi hizmetinden yararlanmak için İstanbul Senin uygulamasını indirip, İBB Wi-Fi servisine geçiş yapmanız gerekmektedir.

03.05.2024 07:23
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan ücretsiz Wi-Fi hizmetinde önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki kullanıcılara tanınan kota sınırı kaldırıldı. İşte ayrıntılar…

İBB Wi-Fi kota sınırı kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından şehrin çeşitli noktalarında sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmeti, kullanıcılara 60 GB'a kadar internet erişimi sağlıyordu. Bu, sosyal medyada gezinmek veya araştırma yapmak için yeterli bulunsa da, bazı kullanıcılar bu sınırı yetersiz buluyordu. Neyse ki İBB, beklenen adımı attı.

İBB, ücretsiz Wi-Fi hizmetindeki 60 GB'lık kotayı kaldırdığını duyurdu. Buna göre İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, artık interneti sınırsız olarak kullanabilecekler. Peki İBB ücretsiz Wi-Fi nasıl kullanılır? Adım adım yapmanız gerekenlere geçelim.

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İBB ücretsiz internet nasıl kullanılır?

İBB tarafından sunulan ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için öncelikle mobil cihazınıza "İstanbul Senin" uygulamasını indirmelisiniz. Akabinde uygulamaya giriş yaptıktan sonra Ana Sayfa üzerinden "İBB Wi-Fi" servisine geçiş yapmalısınız. Son olarak size en yakın bağlantı noktasını seçip bağlantı kurma butonuna dokunmalısınız.

İBB ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Mobil cihazınıza "İstanbul Senin" uygulamasını indirin.

2. Adım: Uygulamaya kayıt olun, eğer hesabınız varsa direkt giriş yapabilirsiniz.

3. Adım: Ana Sayfa üzerinden "İBB Wi-Fi" servisine geçiş yapın.

4. Adım: Size en yakın bağlantı noktasını seçin.

5. Adım: Bağlantı kurma butonuna dokunun.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji İBB Wi-Fi kotası kaldırıldı, İstanbul'da sınırsız internet kullanımı başladı - Son Dakika

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