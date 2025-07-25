IDEF 2025'te Savunma İşbirlikleri

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında şirketlerle çeşitli stratejik işbirliklerine imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

IDEF 2025 kapsamında, SSB Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından V/UHF Radar Sistemi (ALP 400G) Projesi ve Milli HİK Radarı (ALP 200A) Geliştirme Projesi Sözleşmesi imzalandı.

İmza töreni, SSB, ROKETSAN ve Kale Jet Motorları arasında Seyir Füzeleri Seri Üretimi Motor Tedariki Sözleşmesi ile devam ederken, törende imzaları SSB Başkanı Görgün, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve Kale Jet Motorları Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okyay attı.

Törende, ayrıca, Elektroland ile Bomba İmha Robotu (BİR) Projesi, Elektroland ve Tekatron ortaklığında Orta Sınıf İnsansız Kara Araçları Sözleşmesi, Esetron ile Kamikaze İKA (TARIK) Projesi İlave Araç Tedarikine Yönelik Sözleşme Haluk Görgün'ün katılımıyla şirketlerin üst düzey yöneticileriyle imzalandı. MPG ile de Zırhlı Kurtarıcı ve Çekici Araçlar Tedariki Sözleşmesi İmza Töreni de yine Görgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün Koluman ile düzenlenen Doğal Afet Kurtarma Araçları Projesi Sözleşmesi imza töreni ve DT Cloud ve NESA Havacılık ile düzenlenen Kalkınma Portföy Yönetimi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Fonu Yatırım Töreni'ne de iştirak etti.

"İmzalarımıza IDEF'in dördüncü gününde de devam ediyoruz"

Haluk Görgün, törenlerin ardından yaptığı konuşmada, IDEF 2025'te ilk günden itibaren gerçekleştirmeye devam ettikleri imza törenlerinden bir tanesini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

Attıkları imzaların Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni ettiğini ifade eden Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesinde alınan kararlar çerçevesinde kıymetli güvenlik güçlerimizin, kahraman ordumuzun ihtiyaç duyduğu yenilikçi teknolojilerin temini için atılan bu imzalarda sektörümüzde faaliyet gösteren güzide firmalarımıza ve çalışanlarına bu imzaların ürünlerini en hızlı şekilde teslim edeceklerinden şüphem olmadığını ifade ederek hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Görgün, bugünkü imzalarda farklı olanın Kalkınma Portföy Yönetimi Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Girişim Sermayesi Fonu olduğunu belirterek, bu portföyle henüz kendini yeni ispatlayacak olan startup pozisyonundan sermayeye ihtiyacı olan firmalara destek vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Bugün iki firmanın bu portföyden destek alma hakkını kazandığını anlatan Görgün, "Bununla beraber yine seri üretim devam eden birtakım projelerin de imzası gerçekleşti. Bu projelerden bir kısmı da şirketlerimiz özellikle Savunma Sanayii İcra Komitesi kararı beklemeden kendileri, öz kaynaklarıyla ihtiyaç duyulan ve kurulacak sistemlerle ilgili yaptığı yatırımlar ve belli gelişmişliklerden sonra Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla devam etmek üzere imzaladığımız projelerdi." dedi.

Gerçekleştirilen imza törenlerinin ardından Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı'na (EYDEP) Destek Töreni düzenlendi. Törende, Görgün, programa destek olan kuruluş ve şirketlerin üst düzey yöneticilerine "Teşekkür Belgesi" verdi.