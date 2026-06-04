İHA Eğitimi Projesi İmza Töreni - Son Dakika
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İHA Eğitimi Projesi İmza Töreni

İHA Eğitimi Projesi İmza Töreni
04.06.2026 16:35
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Rahmi Kula Anadolu Lisesi'nin İHA eğitimi projesi için imza töreni gerçekleştirildi.

Rahmi Kula Anadolu Lisesi yürütücülüğünde hazırlanan TR22/26/BSGTD/0006 no'lu "İHA ve Model Uçak Teknolojileri Eğitimi" projesinin, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Beşeri ve Sosyal Gelişim Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmasının ardından proje sözleşmesi için imza töreni gerçekleştirildi.

Düzenlenen törene Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman katılım sağladı. Törende geleceğin teknolojileri arasında önemli bir yere sahip olan insansız hava araçları ve model uçak teknolojileri alanında öğrencilere nitelikli eğitim imkanları sunmayı hedefleyen projenin uygulama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İmzalanan protokolle birlikte projenin hayata geçirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. Karesi'de bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu merkeze alan eğitim anlayışının güçlü bir göstergesi olan bu projenin; gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sunarken eğitim kurumlarınının proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılmasına da önemli destek sağlayacak. Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, projenin kazandırılmasında emeği geçen Güney Marmara Kalkınma Ajansına, proje ekibine ve Rahmi Kula Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İHA Eğitimi Projesi İmza Töreni - Son Dakika

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