İkiz Kardeşlerden Oyun Geliştirme Hamlesi - Son Dakika
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Teknoloji

İkiz Kardeşlerden Oyun Geliştirme Hamlesi

İkiz Kardeşlerden Oyun Geliştirme Hamlesi

Bertan ve İlkan Gökalp, arkadaşlarıyla oyun firması kurup küresel pazara adım attı.

14.11.2024 16:40
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ZONGULDAK'ta Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle hayata geçen Siber Vatan Programı kapsamında lise yıllarında başlayıp eğitim alan Bertan (22) ve İlkan Gökalp (22) isimli ikizler, ilkokul arkadaşları Görkem Güngör ile birlikte oyun geliştirme firması kurarak, küresel satış yapmaya başladı.

Zonguldak'ta yaşayan ikiz kardeşler Bertan ve İlkan Gökalp, çocukluk arkadaşları Görkem Güngör ile Düzce'ye üniversite eğitimi için gitti. Bertan Gökalp, burada oyun geliştirmeye merak saldı ve öğrendiği bilgileri kardeşiyle ev arkadaşına anlattı. 3 arkadaş kafa kafaya vererek başlarda mobil oyunlarla başlasa da daha sonra bilgisayar oyunları da geliştirdi. Lise yıllarında tanıştıkları BAKKA'nın Siber Vatan programına başvuran gençler, kabul edildi. Siber Vatan'daki eğitim sürecinin ardından, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi içinde bulunan Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nde kendilerine ofis verildi. Kendi ekiplerini de kuran 3 arkadaş daha sonra diğer üniversitelerde öğrencilere eğitim vermeye başladı. Süreç ilerlerken Gökalp kardeşler ve takım üyeleri, 3 mobil oyun, 2 de bilgisayar oyunu geliştirdi. Tüm oyunları küresel pazarda alıcı bulurken son oyun 7 Kasım'da dijital bir platformda satışa sunuldu.

'BÖLGEDEN ÇIKAN OYUNLAR ARTMAYA BAŞLADI'

6 yıldır ikiz kardeşinin de içinde olduğu ekiple bilgisayar, konsol, mobil ve sanal gerçeklik mecralarında oyunlar geliştirdiğini anlatan Bertan Gökalp, "Biz stüdyomuzu lise yıllarında 3 arkadaş olarak kurduk. Ben üniversite yıllarında oyun geliştirme sektörüne girdim. İlkan ve Görkem'e de eğitim vermeye başladım. Bu eğitimler sonucunda Görkem kendi uzmanlık alanı, 3D modelleme kısmına girdi. İlkan da seviye geliştirme, oyun geliştirme alanına girdi. Sonrasında Siber Vatan'a katıldık. Üniversitelerde eğitimler vermeye başladık ve bu eğitimler sonucunda stüdyolarımızda ekipler oluşturduk, ekipler de projelerini geliştirmeye başladılar. Bu projeler, dijital satış platformundaki stüdyomuzun oyunları olmaya başladı. Bölgeden çıkan oyunlar artmaya başladı. Teknopark'ta da firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz" dedi.

'YATIRIMA İHTİYACIMIZ VAR'

Bölgede kendi yetiştirdikleri öğrencilerle büyük bir şirket kurma hedefi taşıdıklarını anlatan İlkan Gökalp, "Üniversite yıllarında kardeşim oyunlar yapmaya başlamıştı, dikkatimi çekti. Bana öğretmesini istedim. Üniversitedeki evimizde bana oyun geliştirme eğitimleri vardı. Sonrasında mobil oyunlar geliştirdik. Ben farklı bir motor öğrenmek istedim, 3 boyutlu ve sanal gerçeklik oyunları yapmaya başladım. Beraber 1 yıl süreyle son oyunumuzu geliştirdik. 10 kez silip yeniden yaptık, bayağı bir zorlu süreçti bizim açımızdan. Ama yaptığımız iş gayet güzel oldu. Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce'deki üniversite öğrencilerine Siber Vatan kapsamında oyun geliştirme eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda isteyen öğrencilere ücretsiz şekilde mentorluk hizmeti sağlıyoruz. 2020'den beri bu sektördeyiz, ileride Zonguldak'ta büyük bir oyun şirketi kurup, eğittiğimiz öğrencileri de kendi bünyemize alıp büyük bir şirket kurmayı hedefliyoruz. Bunun için daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Yaptığımız oyunlardan keyif alıyoruz, yatırımımız da olursa daha da büyüyeceğimizi düşüyorum. Siber Vatan ve BAKKA bize mentorluk sağladı. Ayrıca Siber Vatan Yetkinlik Merkezi'nde ofisimiz var. Oyunlarımızı 24 saat burada kalıp geliştirebiliyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera Ali Sencer ARSLANZONGULDAK,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji İkiz Kardeşlerden Oyun Geliştirme Hamlesi - Son Dakika

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