Alper Gezeravcı\'dan yeryüzüne ayak bastıktan sonra ilk sözler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü. Gazeravcı, ilk paylaşımında "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.
Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu tamamlandı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.
Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve Florida açıklarında okyanusa indi. Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.
Kapsülün gemiye alınmasının ardından Alper Gezeravcı'nın da aralarında olduğu astronotlar teker teker kapsülden çıkarıldı.
Alper Gezeravcı, Dünya'ya ayak bastıktan sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında Gezeravcı "Merhaba Dünya! Ben geldim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 gün önce uzaya giden ve bugün dünyaya geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü konuştu. Bakan Fatih Kacır, "Evet Alper Bey hoş geldiniz. Biz sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Nasılsınız, her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Türkiye'nin uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarla da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda" dedi.
Alper Gezeravcı ise "Ben iyiyim sayın bakanım. Öncelikle hakikaten bütün çalışmalarını buralara taşıyan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah memleketimize daha çok başarılara imza atacak çalışmalar yapacağız. Fazladan 6 gün daha kaldık. Bizim için büyük şanstı. Zaten planlı görevin uzadığı sürece haberleştik. Sürekli süreci takip ettiniz. Planlı faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hava durumuyla ilgili elverişli olduğu bilgisi sonrasında transfer sürecimiz teyit edildi. Öncelikli kargolarımızı ve deney setlerimizi soğuk depolara aldıktan sonra iniş planlandı" dedi.
Astronotların gemide ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek. Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.
TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın Dünya'ya inmesi ile ilgili, "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz" dedi.
Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.
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