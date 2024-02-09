Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne ayak bastıktan sonra ilk sözler - Son Dakika
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Teknoloji

Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne ayak bastıktan sonra ilk sözler

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldıktan sonra dünyaya döndü. Dünya'ya ayak bastıktan sonra Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı ilk paylaşımda ''Merhaba Dünya, ben geldim'' ifadelerini kullandı.

09.02.2024 23:00  Güncelleme: 00:36
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü. Gazeravcı, ilk paylaşımında "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu tamamlandı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve Florida açıklarında okyanusa indi. Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

GEZERAVCI DÜNYA'YA AYAK BASTI

Kapsülün gemiye alınmasının ardından Alper Gezeravcı'nın da aralarında olduğu astronotlar teker teker kapsülden çıkarıldı.

GEZERAVCI: MERHABA DÜNYA, BEN GELDİM

Alper Gezeravcı, Dünya'ya ayak bastıktan sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında Gezeravcı "Merhaba Dünya! Ben geldim" ifadelerini kullandı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

BAKAN KACIR'LA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 gün önce uzaya giden ve bugün dünyaya geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü konuştu. Bakan Fatih Kacır, "Evet Alper Bey hoş geldiniz. Biz sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Nasılsınız, her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Türkiye'nin uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarla da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda" dedi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

GEZERAVCI: FAZLADAN 6 GÜN DAHA KALDIK, BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANSTI

Alper Gezeravcı ise "Ben iyiyim sayın bakanım. Öncelikle hakikaten bütün çalışmalarını buralara taşıyan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah memleketimize daha çok başarılara imza atacak çalışmalar yapacağız. Fazladan 6 gün daha kaldık. Bizim için büyük şanstı. Zaten planlı görevin uzadığı sürece haberleştik. Sürekli süreci takip ettiniz. Planlı faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hava durumuyla ilgili elverişli olduğu bilgisi sonrasında transfer sürecimiz teyit edildi. Öncelikli kargolarımızı ve deney setlerimizi soğuk depolara aldıktan sonra iniş planlandı" dedi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

SAĞLIK TARAMALARININ ARDINDAN BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

Astronotların gemide ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek. Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

ERDOĞAN: İNŞALLAH DAHA BİRÇOK ALPER GEZERAVCILARI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın Dünya'ya inmesi ile ilgili, "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz" dedi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

NE OLMUŞTU?

Ax-3 mürettebatı, ISS'den 7 Şubat'ta TSİ 17.20'de ayrılmıştı. Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (19 Ocak TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta ISS'ye ulaşmıştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'dan yeryüzüne adım attıktan sonra ilk paylaşım: Merhaba Dünya, ben geldim

UZAYDA İLK MESAJI "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR" OLMUŞTU

Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.

Alper Gezeravcı\'dan yeryüzüne ayak bastıktan sonra ilk sözler

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Aytan Akın: Turistik gezi 88 70 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz: 55 milyon dolar para veriyorsunuz o para ile 1000 daire ev depremzedelere yapılır millet hala konteyner da sefalet içinde vicdan varmı sizde 95 44 Yanıtla
  • Aytan Akın: Her uzaya giden astronot mu dur ? 85 42 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Dolar 30.68....akaryakıt 43 lira ,enflasyon ,hayat pahalılığı ona keza...bu yolculuğun gölgesinde kalıcak hepsi....hayırlı seçimler Türkiye...... 83 36 Yanıtla
  • Hakim ATMACA: Meraktan öldük apollo döndü 64 38 Yanıtla
  • Özcan Türkmen: Dolar 32 olmuş aaa türkiye yerli oto yapmış uçak yapmış ama dolar 32 keşke dönmeseydim:) 62 39 Yanıtla
  • kenan özkaya: Uzay da; herhangi bir gezegene bayrağımız dikilmiş olmasa da, Uzaya gidip gelen ilk Türk astronotumuzu tebrik ediyorum. 40 48 Yanıtla
  • İbrahim Bozkurt: Allah aşkına bu Allah’ın Silifkelisi neye gitti neye geldi 28 40 Yanıtla
  • Nur Efşan Kılavuz: Uzaya ilk ayak basanların ardından bir yüzyıl geçmek üzere biz-100 geriden geliyoruz sevinelim mi buna şimdi ? 37 22 Yanıtla
  • bruno Sen: TURKIYE gelecekte uzaya bir astronot gönderecek olursa tecrübeli bir astronotumuz var artık ,55 milyonu 84 milyona böldüğümüzde 65 cent cikmis sayılir her vatandaşın cepinden, Her bir turk vadantaşi F16 pilotu Alpere bir 65 cenlik bir çay ismarlamis sayılır ,uluslararası canlı yayinlarda bazı insanlar utanmadan 55 milyondan bahsediyor ayıp yani,diger Astronotlarin ülke vatandaşları böyle küçük düşürücü yorumlar yapmiyorken, para bilim'e harcanmış . 23 16 Yanıtla
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Alper Gezeravcı, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

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