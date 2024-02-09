Alper Gezeravcı\'dan yeryüzüne ayak bastıktan sonra ilk sözler

Teknoloji

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya döndü. Gazeravcı, ilk paylaşımında "Merhaba Dünya, ben geldim" dedi.

Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu tamamlandı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, atmosfere girmesinin ardından paraşütlerin açılmasıyla birlikte yumuşak bir iniş gerçekleştirdi ve Florida açıklarında okyanusa indi. Dragon kapsülü, yer ekibi tarafından gemiye alındı.

GEZERAVCI DÜNYA'YA AYAK BASTI

Kapsülün gemiye alınmasının ardından Alper Gezeravcı'nın da aralarında olduğu astronotlar teker teker kapsülden çıkarıldı.

GEZERAVCI: MERHABA DÜNYA, BEN GELDİM

Alper Gezeravcı, Dünya'ya ayak bastıktan sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Paylaşımında Gezeravcı "Merhaba Dünya! Ben geldim" ifadelerini kullandı.

BAKAN KACIR'LA GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 21 gün önce uzaya giden ve bugün dünyaya geri dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüntülü konuştu. Bakan Fatih Kacır, "Evet Alper Bey hoş geldiniz. Biz sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sizi tebrik ediyoruz. Nasılsınız, her zamanki gibi muhteşemsiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İftihar ediyoruz. Türkiye'nin uzay bilim misyonunu gerçekleştirerek tarihte Türk milleti için yeni bir sayfa açmış oldunuz. Sizin gerçekleştirdiğiniz misyon onlarla da muazzam bir heyecan ve coşku oluşturmuş durumda" dedi.

GEZERAVCI: FAZLADAN 6 GÜN DAHA KALDIK, BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANSTI

Alper Gezeravcı ise "Ben iyiyim sayın bakanım. Öncelikle hakikaten bütün çalışmalarını buralara taşıyan bütün katılımcılara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah memleketimize daha çok başarılara imza atacak çalışmalar yapacağız. Fazladan 6 gün daha kaldık. Bizim için büyük şanstı. Zaten planlı görevin uzadığı sürece haberleştik. Sürekli süreci takip ettiniz. Planlı faaliyetlerimizin tamamını gerçekleştirdik. Hava durumuyla ilgili elverişli olduğu bilgisi sonrasında transfer sürecimiz teyit edildi. Öncelikli kargolarımızı ve deney setlerimizi soğuk depolara aldıktan sonra iniş planlandı" dedi.

SAĞLIK TARAMALARININ ARDINDAN BİR SÜRE KARANTİNADA KALACAKLAR

Astronotların gemide ilk muayeneleri yapılacak. Ekip gemiden helikopterle havaalanına, ardından da uçakla Houstan kentine götürülecek. Uçaktaki doktorlar da uçuş sırasında astronotların genel kontrollerini gerçekleştirecek. Astronotlar Houston'da kapsamlı sağlık taramasından geçecek ve bir süre karantinada kalacak.

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ataş, Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşüne ilişkin süreci değerlendirerek, "Astronotların standart olarak bir hafta gözlem altında tutulması ve adaptasyon sürecinin tamamlanması bekleniyor." dedi.

ERDOĞAN: İNŞALLAH DAHA BİRÇOK ALPER GEZERAVCILARI UZAYA GÖNDERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın Dünya'ya inmesi ile ilgili, "Gezeravcı astronotumuz inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Türkiye'ye gelişini bekliyoruz. İnşallah daha birçok Alper Gezeravcı'ları uzaya Türkiye olarak göndereceğiz" dedi.