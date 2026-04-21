İnegöl Robot Yarışması Başladı

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik, İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda başladı. 5 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyona ortaokul ve liselerde eğitim gören 154 öğrenci 70 takımla katıldı. Öğrenciler, teknoloji ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergiledikleri robotlarla yarışmada yer alırken, iki gün sürecek 'İnegöl Robot Yarışması'ndaki ödüller 5 ayrı kategoride sahibini bulacak. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 6 bin TL ödül verilecek olan yarışmada 1 takıma da 10 bin TL inovasyon ödülü verilecek. Takımlar aldıkları ödüllerle robotlarına yatırım yapıp, geliştirecek.

'TEKNOFEST MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI'

Yarışmanın önemine dikkat çeken İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "Burada gördüğümüz sadece bir etkinlik, bir yarışma değil. Ben bakınca orada geleceğin mühendislerini, geleceğin yazılımcılarını, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. Biz gençlerimize fırsat verdiğimizde, onlara olanak sağladığımızda, onların yanında doğru şekilde konumlandığımızda inanıyorum ki başaramayacakları hiçbir şey yok. Teknofest ile başlayan Türkiye'deki teknolojinin eğitime adapte edilmesi, gençlerimize, çocuklarımıza gelecek adına hayal kurduran gelişmeler meyvelerini vermeye başladı. Ülkemiz özellikle bu alanda savunma sanayisinde yetiştirdiği teknik becerileriyle ülke ekonomisine de katma değer sağlamaya başladı. Bugün burada bu gençler sadece mekanik parçaları bir araya getirmiyorlar, hayallerini, takım ruhunu, otonom çalışmayı öğreniyorlar ve inşallah onlar bu imkanlarla birlikte gelecekte ülkemizi bizlerden aldıkları yerden çok daha yukarılara taşıyacaklar" dedi.

'SADECE BİR YARIŞMA DEĞİL, GÜÇLÜ BİR TEKONOLOJİ PLATFORMU'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de "Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması; ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmayı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini üretime dönüştürmesini ve sektörle uyumlu nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefleyen çok kıymetli bir organizasyondur. Bizler de bu büyük vizyon doğrultusunda, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2025 yılında başlattığımız İnegöl Robot Yarışması ile ilçemizin güçlü mesleki eğitim altyapısını daha görünür kılmayı ve eğitim ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçladık. Düzenlediğimiz bu yarışma, yalnızca bir organizasyon değil öğrencilerimizin gerçek yarışma standartlarında hazırlanmasını sağlayan, uygulamalı öğrenmeyi merkeze alan güçlü bir teknoloji platformudur. Bu yıl yarışmamızda 5 kategoride toplam 70 takım, 154 öğrencimiz ve 30 danışman öğretmenimizle birlikte büyük bir heyecan yaşamaktayız. Burada elde edilen tecrübe ve kazanımlar sayesinde öğrencilerimizi, bu yıl Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması'na daha donanımlı ve hazır bir şekilde göndereceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),