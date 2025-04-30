INMerge Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

INMerge Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi

INMerge Zirvesi İstanbul\'da Düzenlendi

Azerbaycan'ın INMerge İnovasyon Zirvesi, bu yıl İstanbul'da ödül töreni ve panel ile yapıldı.

30.04.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HER yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen INMerge İnovasyon Zirvesi, küresel etkisini genişletmek amacıyla İstanbul'da İN Türkiye yan etkinliği düzenledi. Etkinlikte yarışmanın kazananları için ödül töreni yapılırken, sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi.

PASHA Holding tarafından Kafkasya, Orta Asya, MENA ve Doğu Avrupa'da inovasyonu hızlandırmak amacıyla her yıl Bakü'de düzenlenen INMerge İnovasyon Zirvesi, bu kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 29 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'daki DOTSHUB'da, Tenity ile stratejik ortaklık kapsamında düzenlendi. Etkinliğe iki yüze yakın kişi katıldı.

Bellamy Alden AI Consulting'in Yönetici Ortağı ve Yapay Zeka Dönüşüm Uzmanı Fahed Bizzari'nin 'Gelişen Yapay Zeka Ortamı ve Yatırım Stratejilerine Etkisi' başlıklı konuşmasıyla başlayan etkinlik, Startup Pitch Yarışması ile sonlandırıldı.

Fintek, telekomünikasyon, e-ticaret, yapay zeka, pazarlama gibi alanlardaki girişimciler için yatırım fırsatları sunulan zirvede, 'Bir Sonraki İnovasyon Merkezi Olarak Türkiye: Stratejiden Ölçeklenmeye' temasıyla bir panel gerçekleştirildi. Panelde Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, Yapı Kredi Ekosistem Bankacılığı ve İnovasyon Direktörü Itır Ürünay Aydoğan, E2VC Genel Ortağı Enis Hulli, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk ve Sabancı ARF Programı Başkanı, Strateji ve İnovasyon Direktörü Yeliz Erinçkan konuşmacı olarak yer aldı.

YARIŞMANIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

INMerge İnovasyon Zirvesi tarafından düzenlenen etkinlikte, INTürkiye Girişim Pitch Yarışması'nın kazananları da açıklandı. Jüri koltuğunda Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, APY Ventures'tan Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı Şüheda Dane, Cleantech Ventures Genel Müdürü Eren Aşkın, Galata Business Angels Genel Müdürü Ata Uzunhasan ve Scalex Ventures Yöneticisi Şafak Tüfekçi yer aldı.

Rüzgar türbini kanatlarındaki hasarı en erken aşamada tespit etmek üzere özel olarak geliştirilen yapay zeka destekli bakım ve durum izleme sistemleri sunan 'Werover' yarışmanın kazananı olurken, şirket kara ve deniz üzerindeki rüzgar çiftliklerinde türbin kanatlarının sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmayı, optimizasyon ve sağlık izleme süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Bir sonraki INMerge İnovasyon Zirvesi, 29–30 Eylül tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan etkinliğe girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji meraklıları davet ediliyor.

Kaynak: DHA

İnovasyon Zirvesi, Yapay Zeka, Azerbaycan, Teknoloji, İstanbul, Etkinlik, Ekonomi, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji INMerge Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Ali Babacan’dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın Ali Babacan'dan hükümete: Yapamıyorsanız bırakın
Depremden sonra İstanbul’da 4 okul binası boşaltıldı Depremden sonra İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı
MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir MSB: Pakistan-Hindistan geriliminin uluslararası toplumu tehdit eden sonuçları olabilir
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul iddialarına yanıt: Uzaktan yakından alakası yok
Son hali ortaya çıktı Adnan Oktar’ın inanılmaz çöküşü Son hali ortaya çıktı! Adnan Oktar'ın inanılmaz çöküşü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik kameralarının bantlanmasına ilk tepki
Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı Kramponu çıkan futbolcunun attığı gol ağızları açık bıraktı
Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi Sapığın cezası belli oldu Kendi yerleştirdiği gizli kamera ele verdi! Sapığın cezası belli oldu
Bakan Tunç’tan “Top artık iktidarda“ diyen DEM Partili isme yanıt Bakan Tunç'tan "Top artık iktidarda" diyen DEM Partili isme yanıt
Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu Erdoğan: Yarısı Bizden kampanyasındaki destek miktarı 875 bin TL oldu

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
14:40
Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık, mahkemede ölen genci suçladı
14:17
Fenerbahçe’den derbi primi kararı
Fenerbahçe'den derbi primi kararı
14:11
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
Acun Ilıcalı yapım ekibini tehdit eden yarışmacının ailesini açıkladı
14:10
PKK kendini feshedecek mi Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
PKK kendini feshedecek mi? Örgütün sözde yöneticisinden açıklama var
14:07
Avrupa’yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu
14:02
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
İngiliz boksör tarafından öldüresiye dövülen taksici dehşet anlarını anlattı
13:47
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
Sosyal medyada canlı yayınlanan kumara suçüstü
13:42
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
Yumurta fiyatlarında büyük değişiklik
13:26
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Khloe Kardashian formda vücudunun sırrını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 09:03:29. #7.12#
SON DAKİKA: INMerge Zirvesi İstanbul'da Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.