INMerge Zirvesi İstanbul\'da Düzenlendi

HER yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen INMerge İnovasyon Zirvesi, küresel etkisini genişletmek amacıyla İstanbul'da İN Türkiye yan etkinliği düzenledi. Etkinlikte yarışmanın kazananları için ödül töreni yapılırken, sektörün önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer aldığı bir panel de gerçekleştirildi.

PASHA Holding tarafından Kafkasya, Orta Asya, MENA ve Doğu Avrupa'da inovasyonu hızlandırmak amacıyla her yıl Bakü'de düzenlenen INMerge İnovasyon Zirvesi, bu kez Türkiye'de gerçekleştirildi. Etkinlik, 29 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'daki DOTSHUB'da, Tenity ile stratejik ortaklık kapsamında düzenlendi. Etkinliğe iki yüze yakın kişi katıldı.

Bellamy Alden AI Consulting'in Yönetici Ortağı ve Yapay Zeka Dönüşüm Uzmanı Fahed Bizzari'nin 'Gelişen Yapay Zeka Ortamı ve Yatırım Stratejilerine Etkisi' başlıklı konuşmasıyla başlayan etkinlik, Startup Pitch Yarışması ile sonlandırıldı.

Fintek, telekomünikasyon, e-ticaret, yapay zeka, pazarlama gibi alanlardaki girişimciler için yatırım fırsatları sunulan zirvede, 'Bir Sonraki İnovasyon Merkezi Olarak Türkiye: Stratejiden Ölçeklenmeye' temasıyla bir panel gerçekleştirildi. Panelde Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, Yapı Kredi Ekosistem Bankacılığı ve İnovasyon Direktörü Itır Ürünay Aydoğan, E2VC Genel Ortağı Enis Hulli, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk ve Sabancı ARF Programı Başkanı, Strateji ve İnovasyon Direktörü Yeliz Erinçkan konuşmacı olarak yer aldı.

YARIŞMANIN KAZANANLARI AÇIKLANDI

INMerge İnovasyon Zirvesi tarafından düzenlenen etkinlikte, INTürkiye Girişim Pitch Yarışması'nın kazananları da açıklandı. Jüri koltuğunda Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, APY Ventures'tan Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı Şüheda Dane, Cleantech Ventures Genel Müdürü Eren Aşkın, Galata Business Angels Genel Müdürü Ata Uzunhasan ve Scalex Ventures Yöneticisi Şafak Tüfekçi yer aldı.

Rüzgar türbini kanatlarındaki hasarı en erken aşamada tespit etmek üzere özel olarak geliştirilen yapay zeka destekli bakım ve durum izleme sistemleri sunan 'Werover' yarışmanın kazananı olurken, şirket kara ve deniz üzerindeki rüzgar çiftliklerinde türbin kanatlarının sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmayı, optimizasyon ve sağlık izleme süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Bir sonraki INMerge İnovasyon Zirvesi, 29–30 Eylül tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan etkinliğe girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji meraklıları davet ediliyor.