İnönü Üniversitesi'nde Yönetici Eğitim Programı Devam Ediyor - Son Dakika
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İnönü Üniversitesi'nde Yönetici Eğitim Programı Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi\'nde Yönetici Eğitim Programı Devam Ediyor
12.06.2026 09:44
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Yönetici Liderlik Eğitim Programı kapsamında yapay zeka ve yönetim konulu sunum gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi'nde kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, yönetsel kapasitenin güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla üniversite yöneticilerine yönelik başlatılan Yönetici Liderlik Eğitim Programı sürüyor.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Özer ile Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve yönetici personelin katıldığı programda, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut Hanbay "Yapay Zeka ve Yönetim" başlıklı bir sunum yaptı. Hanbay, sunumunda yapay zekanın gelişimi, yönetimde kullanılabilecek yapay zeka uygulamaları ve yapay zekanın gelecek vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim sonunda Prof. Dr. Davut Hanbay, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ise Prof. Dr. Davut Hanbay'a katkılarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İnönü Üniversitesi'nde Yönetici Eğitim Programı Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hale Şen Hale Şen:
    bu kadar teknoloji konuşuluyor ama insan ilişkileri ve basit yönetim prensipleri de unutulmuyor umarım 0 0 Yanıtla
  • Gülsüm Özbek Gülsüm Özbek:
    iyi tabi ama devamı var mı bunun yani bunu öğrendiler de işte uygulamaya geçecekler mi o ayrı mesele 0 0 Yanıtla
  • Bünyamin Kolcu Bünyamin Kolcu:
    yapay zeka filan güzel de yöneticiler bunu gerçekten kullanır mı merak ediyorum ya boş eğitim olur herhalde ne olacak bunun sonucu 0 0 Yanıtla
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