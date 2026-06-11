Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede

11.06.2026 13:20
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İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili, saldırıyı gerçekleştiren ve o anları kayda alanların da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da Maltepe'de faaliyet gösteren iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan operasyonla saldırıyı düzenleyen, eylem esnasında video kaydı yapan, silahı temin eden ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet uzun namlulu tüfek ve 1 adet kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sabah saatlerinde adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Maltepe, Otokoç, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'deki silahlı saldırıda 5 şüpheli adliyede - Son Dakika
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