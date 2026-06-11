Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma - Son Dakika
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Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma

Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası\'nda nefes kesecek 10 karşılaşma
11.06.2026 13:02
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın grup maçları kadar diğer dev eşleşmeler de futbolseverleri heyecanlandırıyor. Tarihi rekabetlerin, rövanş niteliğindeki mücadelelerin ve futbol kültürlerinin sahaya yansıyacağı 10 karşılaşma grup aşamasına damga vurmaya aday. İşte o maçlar...

11 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında birbirinden dikkat çekici karşılaşmalar oynanacak.

A Milli Takım'ın Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynayacağı maçların dışında futbol dünyasının merakla beklediği birçok dev eşleşme bulunuyor. İşte grup aşamasında öne çıkan 10 mücadele.

BREZİLYA - FAS

14 Haziran Pazar günü oynanacak mücadelede Brezilya ile son yılların yükselen takımlarından Fas karşı karşıya gelecek. 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarih yazan Fas, artık sürpriz takım olmadığını kanıtlamak isterken, Brezilya kupanın en büyük favorilerinden biri olarak sahaya çıkacak.

FRANSA - SENEGAL

16 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşma, 2002 Dünya Kupası'nın unutulmaz açılış maçını hatırlatacak. Senegal'in son şampiyon Fransa'yı mağlup ettiği tarihi gecenin ardından iki ekip yeniden Dünya Kupası sahnesinde kozlarını paylaşacak.

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN

2018 Dünya Kupası yarı finalinin rövanşı niteliğindeki mücadelede İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın İngiltere'nin final hayallerini yıktığı o unutulmaz maçın izleri hâlâ hafızalarda yer alıyor.

BOSNA HERSEK - İSVİÇRE

18 Haziran'daki karşılaşma yalnızca futbol açısından değil, kültürel ve toplumsal yönleriyle de dikkat çekiyor. Avrupa'daki göç ve diaspora hikâyelerinin sahaya yansıyacağı mücadelede sert rekabet bekleniyor.

HOLLANDA - İSVEÇ

20 Haziran'da oynanacak mücadelede Avrupa futbolunun iki farklı ekolü karşı karşıya gelecek. Hollanda'nın pas oyunu ile İsveç'in disiplinli ve fiziksel futbol anlayışı sahada büyük bir mücadeleye dönüşecek.

ALMANYA - FİLDİŞİ SAHİLİ

Aynı gün oynanacak bir diğer önemli maçta Almanya ile Fildişi Sahili kozlarını paylaşacak. Alman disiplinine karşı Afrika futbolunun atletik gücü ve bireysel yetenekleri sahne alacak.

ARJANTİN - AVUSTURYA

Son dünya şampiyonu Arjantin, 22 Haziran'da Avrupa'nın yükselen ekiplerinden Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Avusturya'nın disiplinli futbolu, Arjantin'in yıldızlarla dolu kadrosunu zorlayabilecek önemli sınavlardan biri olarak görülüyor.

İSKOÇYA - BREZİLYA

25 Haziran'da oynanacak karşılaşma, 1998 Dünya Kupası'nın açılış maçını hatırlatacak. Brezilya'nın favori olduğu mücadelede İskoçya'nın dirençli futbolu dikkat çekebilir.

URUGUAY - İSPANYA

26 Haziran'da futbol tarihinin iki önemli ekolü karşı karşıya gelecek. İlk Dünya Kupası şampiyonu Uruguay ile 2010'un şampiyonu İspanya arasındaki mücadele, grup aşamasının en prestijli karşılaşmalarından biri olarak gösteriliyor.

NORVEÇ - FRANSA

Grup aşamasının son bölümünde oynanacak mücadelede Fransa, güçlü jenerasyonu ile Dünya Kupası'na dönen Norveç karşısında sahaya çıkacak. Bu maçın grup sıralamasını doğrudan etkileyebilecek kritik karşılaşmalardan biri olması bekleniyor.

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Son Dakika Spor Bu maçlar kaçmaz! İşte Dünya Kupası'nda nefes kesecek 10 karşılaşma - Son Dakika

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