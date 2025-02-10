İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Teknoloji

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında AFAD yürütücülüğünde düzenlenen İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda, insan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişmelerle uygulanabilir projeler ortaya konulması bekleniyor.

Projelerin yararlılık, toplum katkısı ve hayatı kolaylaştırma potansiyeline göre değerlendirileceği yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında eğitim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunlar da başvurabiliyor. 20 Şubat'a kadar başvuruların süreceği yarışmaya, bireysel ya da ekip olarak katılım sağlanabiliyor. Mezun seviyesindeki firmalar ve girişimler de projeleriyle yarışmada yer alabiliyor.

Yarışmacılar afet yönetimi ve sağlık teknolojileri olmak üzere 2 farklı kategoride yarışıyor. Yarışma kapsamında, sağlık ve ilk yardım ile afet yönetimi alanlarında karşılaşılan sorunlara yenilikçi çözümler sunan, hayatı kolaylaştıran ve milli kaynaklarla geliştirilen projeler ödüllendirilecek.

Dereceye giren yarışmacılara toplamda 1 milyon lirayı aşan ödüller verilecek.