Insomniac Games\'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi

Insomniac Games'in merakla beklenen çok oyunculu Spider-Man projesinin iptal edildiği bildirildi. Rafa kaldırılan oyun için 'GTA Online Spider-Man ile buluşuyor' minvalinde bir başlık atılmış.

Spider-Man multiplayer oyunu, habersizce rafa kaldırıldı!

Spider-Man çok oyunculu oyununun iptali ilk olarak, bilgisayar korsanlarının oyundan hiç bahsetmeyen bir proje yol haritasını ortaya çıkarmasıyla söylenti haline gelmişti. Oyun basınının tanınan siması gazeteci Jason Schreier, Bloomberg'de yayınlanan bir haberde bu söylentileri doğruladı.

Schreier, Insomniac'ın planlarını bilen kaynaklarla konuştu ve bu kaynaklar Spider-Man multiplayer oyununun aslında uzun zaman önce iptal edildiğini doğruladı. Ne yazık ki haber, iptalin arkasındaki nedenler hakkında daha fazla bilgi vermiyor.

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Insomniac Games'e yapılan son fidye yazılımı saldırısından kaynaklanan sızıntı, iptal edilen diğer projelere de ışık tuttu ve hayranları daha da hayal kırıklığına uğrattı. Bunlar arasında, Resistance 4 ve Sunset Overdrive 2'nin bir noktada geliştirildiği ancak nihayetinde iptal edildiği bildirildi.

Resistance 4'ün iptal edilme nedenleri belirsizliğini koruyor ancak Sunset Overdrive 2'nin rafa kaldırılması Sony'nin Insomniac Games'i satın almasına bağlanıyor. Microsoft'un Sunset Overdrive markasının yayın haklarını elinde tutmasıyla, Sony'nin projeye yeşil ışık yakma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Spider-Man multiplayer projesinin en ilgi çekici yanı, girişte de bahsettiğimiz gibi 'GTA Online Spider-Man ile buluşuyor' başlığına sahip olması. Acaba nasıl olacaktı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.