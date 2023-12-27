 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi

Insomniac Games'in merakla beklenen çok oyunculu Spider-Man projesi iptal edildi. Oyunun iptali, bilgisayar korsanlarının proje yol haritasını ortaya çıkarmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca, Resistance 4 ve Sunset Overdrive 2'nin de iptal edildiği bildirildi.

Insomniac Games\'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi
27.12.2023 - 00:28,
Abone Ol

Insomniac Games'in merakla beklenen çok oyunculu Spider-Man projesinin iptal edildiği bildirildi. Rafa kaldırılan oyun için 'GTA Online Spider-Man ile buluşuyor' minvalinde bir başlık atılmış.

Spider-Man multiplayer oyunu, habersizce rafa kaldırıldı!

Spider-Man çok oyunculu oyununun iptali ilk olarak, bilgisayar korsanlarının oyundan hiç bahsetmeyen bir proje yol haritasını ortaya çıkarmasıyla söylenti haline gelmişti. Oyun basınının tanınan siması gazeteci Jason Schreier, Bloomberg'de yayınlanan bir haberde bu söylentileri doğruladı.

Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi

Schreier, Insomniac'ın planlarını bilen kaynaklarla konuştu ve bu kaynaklar Spider-Man multiplayer oyununun aslında uzun zaman önce iptal edildiğini doğruladı. Ne yazık ki haber, iptalin arkasındaki nedenler hakkında daha fazla bilgi vermiyor.

God of War üçlemesi PlayStation 5 için geri geliyor!

Insomniac Games'e yapılan son fidye yazılımı saldırısından kaynaklanan sızıntı, iptal edilen diğer projelere de ışık tuttu ve hayranları daha da hayal kırıklığına uğrattı. Bunlar arasında, Resistance 4 ve Sunset Overdrive 2'nin bir noktada geliştirildiği ancak nihayetinde iptal edildiği bildirildi.

Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi

Resistance 4'ün iptal edilme nedenleri belirsizliğini koruyor ancak Sunset Overdrive 2'nin rafa kaldırılması Sony'nin Insomniac Games'i satın almasına bağlanıyor. Microsoft'un Sunset Overdrive markasının yayın haklarını elinde tutmasıyla, Sony'nin projeye yeşil ışık yakma ihtimali oldukça düşük görünüyor.

Spider-Man multiplayer projesinin en ilgi çekici yanı, girişte de bahsettiğimiz gibi 'GTA Online Spider-Man ile buluşuyor' başlığına sahip olması. Acaba nasıl olacaktı? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

GTA Online, God of War, Bloomberg, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi - Son Dakika


00:35
Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47
AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49
Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31
Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03
İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26
Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59
Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi

Son Dakika
00:35 Türkiye 2024'ü kutlarken, Adana 2025'e girmeye hazırlanıyor
23:47 AYM, Can Atalay hakkında hak ihlali kararının gerekçesini açıkladı
22:49 Kabine, asgari ücret için bugün bir araya geliyor! İşte masadaki senaryolar
22:31 Arjantin'de yaya köprüsü sel sularına kapıldı
22:18 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini taşıyan cipi vurdu
21:03 İsveç'in NATO üyeliğinin komisyondan geçmesine ABD'den ilk yorum
20:26 Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesi Meclis'te kabul edildi
19:59 Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'i getirdi
19:04 İsveç'in NATO'ya katılımı, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi
18:51 Masaj salonunda yüzüne kezzap atılan genç kadın ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 01:13:02. #1.12#
SON DAKİKA: Insomniac Games'in Spider-Man multiplayer projesi iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement