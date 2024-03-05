Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

Popüler sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Instagram kullanıcıları, ana sayfayı güncelleme girişimlerinde bulunduklarında 'Akış yenilenemiyor' hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer sosyal medya platformu Facebook'ta da yaşanıyor.

05.03.2024 18:36  Güncelleme: 19:35
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Meta'nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Facebook ve Threads'a global anlamda saat 18.00'dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook ve Threads'ta da yaşanıyor.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

X'TEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Meta'nın sosyal medya platformlarında erişim sorunu sonrası X'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. X'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" denildi.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

X'in sahibi Elon Musk ise "Bu yazıyı okuyorsanız sunucularımız çalışıyor demektir" açıklaması yaptı.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

META: SORUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

META yetkilisi Andy Stone, X'ten yaptığı paylaşımda, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NINDAN AÇIKLAMA: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı..

Instagram ve Facebook\'a erişim sorunu yaşanıyor
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Teknoloji

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Son Dakika Teknoloji Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Murat denizli: normal dolar uctu milletin tepkisinden korukuyorlar battı canım ülke..... 32 37 Yanıtla
  • Emre Khya: Ne alaka be kardeşim ülke böyle değilde sizin bu çürük düşünceniz batıracak ülkeyi 39 16
  • kemal istikam: Açılmaz inşallah !!! 15 6 Yanıtla
  • Yasin Aydin: Aynen aynen , Almanyada da girilemiyor. Burda neden ? Euro uçmuş diye giremiyoruz tüh 9 6
  • Bulent Cebeci: Sebep olanlar belli... 5 6 Yanıtla
  • Yunus Hatay: Kardes sen neyin kafasini yasiyosun ya ben internetin bulundugu instagramin kurulduğu San Francisco da yasiyorum Burdada giremiyoruz yok dolar filan senin gibi cahiller bitmedi bitmezde 6 1
  • Yunus Hatay: San Francisco göbeğinde yasiyorum ben burdan giremiyorum adam dolara bağlıyo sorunu abi bizim ulkenin yarısı hakket cahil ya 4 2 Yanıtla
  • müslüm yılmaz: Eko'nun mitingini canlı izliyordum facebook çöktü izleyemedim. 5 1 Yanıtla
  • sahin ozdemir: Allah'ıma şükürler olsun ki böyle bir sorunum yok.. 2 1 Yanıtla
  • Efe Karaçavuş: Ne zaman bitecek peki 0 0 Yanıtla
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