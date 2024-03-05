Instagram ve Facebook\'a erişim sorunu yaşanıyor

Teknoloji

1 kişinin ölümüne neden olan genci, annesi Mısır\'a kaçırdı

80 bin kişiyle miting yaptığı büyükşehirde anket yapıldı

Meta'nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Facebook ve Threads'a global anlamda saat 18.00'dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM'DA "AKIŞ YENİLENEMİYOR" HATASI

Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook ve Threads'ta da yaşanıyor.

X'TEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Meta'nın sosyal medya platformlarında erişim sorunu sonrası X'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. X'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" denildi.

X'in sahibi Elon Musk ise "Bu yazıyı okuyorsanız sunucularımız çalışıyor demektir" açıklaması yaptı.

META: SORUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ

META yetkilisi Andy Stone, X'ten yaptığı paylaşımda, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NINDAN AÇIKLAMA: SORUN GLOBAL KAYNAKLI

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı..