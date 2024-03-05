Meta'nın sahibi olduğu popüler sosyal medya platformlarından Instagram, Facebook ve Threads'a global anlamda saat 18.00'dan itibaren erişim sorunu yaşanıyor.
Instagram kullanıcıları, uygulama ana sayfasını güncelleme girişiminde bulunduklarında "Akış yenilenemiyor" hatasıyla karşılaştı. Aynı akış yenileme sorunu bir diğer popüler sosyal medya platformu Facebook ve Threads'ta da yaşanıyor.
Meta'nın sosyal medya platformlarında erişim sorunu sonrası X'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. X'in resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Hepinizin neden burada olduğunu biliyoruz" denildi.
X'in sahibi Elon Musk ise "Bu yazıyı okuyorsanız sunucularımız çalışıyor demektir" açıklaması yaptı.
META yetkilisi Andy Stone, X'ten yaptığı paylaşımda, "İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı..
Son Dakika › Teknoloji › Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor - Son Dakika
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