Teknoloji

Intel ve Huawei arasında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Çinli şirkete dizüstü bilgisayar işlemcileri tedarik eden Intel, ihracat lisanslarından birini bu yıl kaybedecek. Bu da iki şirket arasındaki ortaklığa ilişkin soruları gündeme getiriyor.

ABD, Intel ve Huawei anlaşmasını izin vermeyecek

İlk olarak 2019'da imzalanan milyon dolarlık anlaşma, Intel'in Huawei ile işlemci üzerinde çalışmasına ve şirkete işlemci satmasına olanak sağladı. Ancak ABD'deki rakiplerin ve eleştirmenlerin tepkisiyle karşılaştı. Örneğin AMD, Intel'in lisansını iptal etmeye çalıştı ve başarısız oldu.

Konuya yakın kaynaklara göre Biden yönetimi, süresi dolan lisansın yenilenmesine muhtemelen onay vermeyecek. Halihazırda benzer bir lisans anlaşması Qualcomm ve Huawei arasında da bulunuyor. Qualcomm anlaşmasının yenilenmesini de beklemiyor.

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Bu lisansların sona ermesi ise ABD ve Çin gerilimi arasında Huawei'nin temel donanım parçalarını tedarik etmesinin önünü kesecek. Şirketin halihazırda Android ve 5G'li Qualcomm çiplerine erişemediğini hatırlatmak gerekiyor.

Bu tür ortaklıkların geleceği ABD yönetimi tarafından yoğun bir inceleme altında. Geçen yıl ABD'li bir ticaret yetkilisi, Huawei'nin lisans politikasının gözden geçirildiğini ve şirkete Amerikan teknolojisini vermeyi sonlandıracaklarını söylemişti.

Yaşanan bu belirsizlik, iki şirketin yüz milyon dolarlık tedarik anlaşmasını daha da karamsar hale getiriyor. Anlaşmanın engellenmesi halinde Intel büyük bir müşterisini kaybedecek, Huawei ise bilgisayar işlemcilerinden mahrum kalacak.

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