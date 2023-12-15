Intel, yapay zeka çözümlerini güçlendirmek için yeni ürünlerini tanıttı

Intel, 14 Aralık, yani bugün gerçekleştirdiği "AI Everywhere" etkinliğinde veri merkezi, bulut, ağ, uç ve kişisel bilgisayar (PC) dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yapay zeka çözümlerini güçlendirmek için tasarlanmış çığır açan yeni yapay zeka ürünleri portföyünü tanıttı.

Intel yapay zekada ilerlemenin yolunu açıyor

Tanıtımda Intel'in ürün yelpazesine eklenen ve her biri işlem teknolojisinde ve yapay zeka yeteneklerinde önemli ilerlemeler içeren iki önemli ürün de yer aldı.

İlk olarak Intel Core Ultra mobil işlemci ailesi, Intel 4 işlem teknolojisi üzerine inşa edilen ilk ürün olarak bir kilometre taşı niteliğinde. Bu işlemci ailesi, Intel için tarihi bir mimari değişime işaret ediyor ve şirketin bugüne kadarki en yüksek güç verimliliğine sahip işlemcisi konumunda.

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Daha da önemlisi, yapay zeka yeteneklerinin kişisel bilgi işlem cihazlarına sorunsuz bir şekilde entegre edildiği "AI PC" çağının gelişine işaret ediyor. Bu gelişme, Intel'in yapay zekayı günlük bilgisayar deneyimlerine dahil etme konusundaki kararlılığının altını çizerek kullanıcı etkileşimi, kişiselleştirme ve verimlilik için potansiyel olarak yeni olasılıkların kilidini açıyor.

Kişisel bilgi işlemdeki yapay zeka odaklı gelişmeleri tamamlayan Intel, 5. Nesil Intel Xeon işlemci ailesini de tanıttı. Her çekirdeğe yapay zeka hızlandırma entegrasyonuyla dikkat çeken bu işlemci ailesi, genel işlem yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda yapay zeka performansında önemli iyileştirmeler sağlamak üzere tasarlanmış.

Intel, çekirdek düzeyinde yapay zeka hızlandırması sağlayarak, hesaplama verimliliğinde önemli sıçramalar sağlamayı ve böylece bu işlemcileri veri merkezlerinde ve diğer bilgi işlem ortamlarında kullanan işletmeler ve kuruluşlar için maliyeti azaltmayı amaçlıyor.

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Bu yeni ürünlerin arkasındaki temel stratejik itici güçlerden biri, yapay zeka bilgi işlem gücünü verilerin üretildiği ve kullanıldığı yerlere yaklaştırmak. Intel, yapay zeka yeteneklerini veri merkezleri, bulut altyapısı, ağlar, kişisel bilgisayarlar ve uç cihazlar gibi çeşitli alanlara yayarak kendisini kapsamlı bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısı olarak konumlandırıyor.