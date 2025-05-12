INVAMED, Robotik Cerrahide Ödül Kazandı - Son Dakika
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Teknoloji

INVAMED, Robotik Cerrahide Ödül Kazandı

INVAMED, robotik navigasyonla MedTech Awards'ta büyük ödül kazandı, hastalar için yeni bir dönemi başlatıyor.

12.05.2025 14:39
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TÜRKİYE merkezli tıbbi teknoloji markası INVAMED, robotik navigasyon ve yapay zeka destekli cerrahi çözümler alanında sunduğu teknolojilerle, dünya genelinde hastaların tedavi süreçlerini dönüştürmeyi hedefliyor. Şirket, MedTech Awards'ta 'Best Healthcare Robotics/Navigation Solution' kategorisinde 2025 büyük ödülünü kazandı.

Yenilik ve klinik etki odaklı jüri değerlendirmesiyle MedTech Awards'ta, 18'i aşkın ülkeden 4.500'ü aşkın başvuru yarıştı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Minimal invaziv cerrahi uygulamalarda kullanılan robotik navigasyon sistemleri, INVAMED'in geliştirdiği yüksek hassasiyetli donanımlar ve yapay zeka temelli yazılımların birleşiminden doğuyor. Bu bütüncül yaklaşım, hastaların daha kısa sürede taburcu olmasını, cerrahi komplikasyonların azalmasını ve operasyon sırasında kullanılan radyasyon dozunun önemli ölçüde düşürülmesini hedefliyor.

"Yapay zeka ve süper bilgisayar teknolojilerinden yararlanan INVAMED, gerçek zamanlı görüntü işleme, doku tanıma ve 3D tarama imkanlarını ileri düzeye taşıyarak büyük cerrahi müdahaleleri bile küçük kesilerle mümkün hale getiriyor."

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, robotik navigasyonun geleceğine dair vizyonu hakkında şunlar söyledi:

"Temel önceliğimiz, hastalarımızın en güvenli ve etkili şekilde tedavi görmelerini sağlamaktır. Büyük cerrahi girişimleri mümkün olduğunca küçük kesilerle yapabilmek hem komplikasyonları hem de iyileşme sürelerini kayda değer ölçüde azaltıyor. Yapay zeka ve ileri robotik sistemlerin birleşimiyle, tedavi esnasında hastanın karşılaşacağı radyasyon dozunu da en düşük seviyeye indirmeyi hedefliyoruz. INVAMED olarak, 2026 yılı içerisinde robotik navigasyon çözümlerimizi hastaların hizmetine sunmak üzere yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"INVAMED, dünya standartlarındaki laboratuvar ve araştırma altyapısıyla, bilimsel literatüre katkı sağlayan çok sayıda projeyi de destekliyor. Yapay zeka alanında uzman veri bilimciler, tıp mühendisleri ve akademisyenlerden oluşan disiplinler arası ekipler; robotik navigasyon sistemlerine ilişkin sayısız simülasyon ve validasyon çalışması yürütüyor. Böylece klinik deneylerde elde edilen veriler, sürekli olarak sisteme entegre edilerek teknoloji her geçen gün daha güvenli ve verimli hale getiriliyor.

"Yapılan saha testleri ve simülasyon sonuçları, INVAMED'in robotik navigasyon sistemlerinin çok düşük hata paylarıyla çalışabileceğini gösteriyor. Bu durum, özellikle kritik anatomik bölgelerde yüksek doğruluk ve hız gerektiren cerrahilerde büyük avantaj sağlıyor. Gerçek zamanlı veri işleme özelliği, komplikasyon riskini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda operasyon süresini ve maliyetleri de azaltıyor.

"Dünyanın en iyi robotik navigasyon çözümlerini sunan Türk kuruluşu olarak, INVAMED'in bu alandaki başarısı sadece klinik uygulamalarda değil, tıp eğitimi ve akademik yayınlar düzeyinde de yankı buluyor. Medikal eğitim kurumlarında kullanılmak üzere özel olarak geliştirilen simülasyon yazılımları ve sanal gerçeklik (VR) modülleri, geleceğin hekimlerine ve cerrahlarına robotik navigasyonun inceliklerini öğrenme fırsatı sunuyor. Bu sayede bilgi birikimi ve deneyim düzeyi artarken, ileri cerrahi uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunuluyor.

"Küresel boyutta yaşlanan nüfus, kronik hastalıkların artması ve sağlık hizmetlerine talebin yükselmesi, robotik cerrahi ve yapay zeka temelli çözümlere olan ihtiyacı daha da belirgin hale getiriyor. INVAMED, geliştirdiği teknolojilerle bu ihtiyacı güvenli, etik ve hasta odaklı bir çerçevede karşılamayı amaçlıyor. Cerrahların elini güçlendiren ve hastaların yaşam kalitesini artıran bu uygulamalar, tıp dünyasının geleceğinde önemli bir yer ediniyor."

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji INVAMED, Robotik Cerrahide Ödül Kazandı - Son Dakika

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