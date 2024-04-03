iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemesi, son yıllarda yayınlanmış en büyük paket olacak gibi duruyor. Yapay zeka odaklı bir güncelleme tasarlayan Apple'ın hangi modellere güncelleme vermeyeceği de ortaya çıktı. Buna göre popüler üç iPad'in iPadOS 18 almayacağı iddia edildi.
Sevilen üç iPad modeli iPadOS 18 almayabilir
Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntıya göre iPad (6. nesil), iPad Pro 12.9 (2. nesil) ve iPad Pro 10.5 iPadOS 18 güncellemesini almayacak. Bu modellerin hepsi Apple A10X Fusion çipinden güç alıyor ve iPadOS 18 için donanımları yeterli olmayabilir.
Ayrıca 6. nesil iPad'in A10 Fusion çipten güç aldığını belirtelim. Bu da modelin güncelleme almama ihtimalini artırıyor.
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iPhone tarafında ise gelişmeler daha olumlu. Çok sayıda sızıntıya göre iPhone XR ve üstü modellerin iOS 18 desteği alması bekleniyor. Ayrıca iPhone SE (2020)'nin de bu güncelleme programına dahil edilmesi mümkün görünüyor.
Apple analisti Mark Gurman'ın belirttiğine göre iOS 18, kullanıcılara iPhone arayüzünü yapılandırmak için daha fazla seçenek sunacak. Bu kapsamda Apple'ın daha fazla özelleştirmeye izin vereceği söyleniyor. Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zekalı çalma listeleri, daha akıllı fotoğraf yönetimi gibi sızıntılarla uyumlu.
iOS 18'in Haziran ayında düzenlenecek WWDC konferansında ilk kez gösterilmesi ve beta sürümünün yayınlanması bekleniyor. Genel kullanım ise Eylül-Ekim ayı gibi dağıtıma çıkacaktır.
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Son Dakika › Teknoloji › iOS 18 ve iPadOS 18 Güncellemesi Hangi Modellere Gelecek? - Son Dakika
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