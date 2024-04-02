iPadOS 18 Güncellemesi Eski iPad Modelleri İçin Desteği Sonlandırabilir

Apple dünyasından önemli bir sızıntıya göre, iPadOS 18 güncellemesinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple, bazı eski iPad modelleri için yazılım güncelleme desteğini sonlandırmayı planlıyor. Bu değişiklik, özellikle Apple'ın A10 ve A10X Fusion işlemcileri kullanan altıncı nesil temel iPad modelleri ile ikinci nesil iPad Pro modellerini (10,5 inç ve 12,9 inç) etkileyebilir.
iPadOS 18, eski Apple A10 ve A10X Fusion işlemcili iPad modellerine güncelleme desteği kesebilir
Söz konusu iPad modelleri, iPadOS 18 güncellemesinden muaf tutulabilir, bu da kullanıcıların yeni özelliklere ve güvenlik güncellemelerine erişemeyecekleri anlamına geliyor. Bu haber, kullanıcıların ve teknoloji tutkunlarının dikkatini çeken bir detayı da içeriyor.
İlginç bir şekilde, yedinci nesil temel iPad modeli, altıncı nesil modellerle aynı Apple A10 Fusion işlemcisine sahip olmasına rağmen, iPadOS 18 güncellemesi almaya devam edecek. Bu durum, Apple'ın işletim sistemi güncellemeleri konusundaki stratejisinde bir tutarsızlık olarak görülüyor.
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Bu iPadOS 18 desteği, aynı işlemciye sahip cihazlar arasında ayrım yapılmasına yol açarak, Apple'ın yazılım desteği politikaları hakkında soruları beraberinde getiriyor. Buna ek olarak, iPad Pro 12,9 inç Gen.2 ve 10,5 inç modelleri ise daha güçlü olan A10X Fusion işlemcisi ile donatılmıştı.
Ancak, bu modellerin de güncelleme dışı kalması muhtemel görünüyor. Apple'ın işletim sistemlerinin desteklenen cihaz listesinde bu tür bir değişiklik, özellikle eski iPad kullanıcıları için önemli etkilere sahip olabilir. Kullanıcılar, yeni işlevsellikler ve güvenlik iyileştirmelerinden mahrum kalabilirler.
Bu bilgiler, şu an için kesinleşmemiş olup, Apple tarafından doğrulanması bekleniyor. Ancak, iPadOS 18 ve iOS 18'in hangi cihazlara sunulacağı konusunda kullanıcıların kafasında belirsizlikler oluşmaya başlamış durumda.
Bu durum, teknoloji severler arasında gelecek Apple güncellemeleri ve cihaz destek politikaları hakkında tartışmalara yol açabilir. Siz iPadOS güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPadOS 18 Güncellemesi Eski iPad Modelleri İçin Desteği Sonlandırabilir - Son Dakika
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