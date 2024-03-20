2024 yılının başındayız ancak iPhone 16 şimdiden gündemde. Bu yılın Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili farklı bilgilerde gelmeye devam ediyor. Ortaya yeni çıkan bir tedarik zinciri raporuna göre iPhone 16 ekran çerçevelerinin çok daha ince olacağı bildiriliyor. Peki ekranlardaki bu incelme mukavemeti azaltacak mı? İşte detaylar…
iPhone 16 ekran çerçeveleri beklenenden ince olacak! Peki ekran dayanıklılığı azalacak mı?
iPhone 15 piyasaya ilk sürüldüğünde herkes yumuşatılmış köşelere sahip yeni kasa tasarımını merak ediyordu. Çerçevesi tamamen titanyum metal ile kaplanan yeni kasa sağlamlık testlerine de girdi. Sonuçlar tartışmalara neden oldu. Zira bükülme ve esneme konusunda ciddi dayanıklılık gösteren kasa yapısı beraberinde kolayca arka cam çatlamalarına neden oluyordu.
Bununla beraber kullanıcıları şaşırtan sonuç ortaya çıktı. Zira telefon gerçekten sağlam bir kasaya sahipti. Esneme bile yapmayan kasa sağlamlığını kanıtladı ancak esnekliği olmayan bir kasanın da cam çatlatma sorunu ortaya çıkmış oldu. iPhone 15 sağlamlık testiyle alakalı haberimizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Şimdiyse gündemde iPhone 16 ve ekran tasarımı var. Bugün ortaya çıkan bir tedarik zinciri raporu iPhone 16 Pro modellerinin önceki nesillere kıyasla daha büyük ekranlara sahip olacağını bildiriyor. Ancak sadece ekran boyutu büyüyecek. Telefonun kasa boyutları önceki nesille hemen hemen aynı kalacak. Tabi bu sebeple büyüme kasada değil çerçevelerdeki incelme olarak bizleri karşılayacak.
Bu incelme ilk etapta kullanıcıların gözüne oldukça hoş gelecek. Zira çok sevilen "sonsuz ekran tasarımı" ciddi anlamda boyut atlayacak. Ancak çerçevelerin incelmesi demek telefonun yere düştüğünde köşeden aldığı darbeleri sönümleyecek alanların daha da az olması anlamına geliyor. Bu da cihazın ekranının önceki modellere göre daha çabuk kırılacağı anlamı da taşımakta. Tabi bunlar sadece tahminler ve yapılan yorumlar.
Apple ekran çerçevelerindeki incelmeyi cihazların ekranlarında yapacağı güçlendirmeler ile telafi etme yoluna da gidebilir. Bu telafi bizlere yansıyacak ufak bir maliyet artışı anlamını da taşımakta hatırlatmadan geçmeyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın…
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