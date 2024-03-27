iPhone 16 Pro Kılıfı Sızdırıldı: Yakalama Düğmesi Ortaya Çıktı

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Apple'ın önümüzdeki aylarda tanıtıp piyasaya süreceği iPhone 16 serisi herkes tarafından merak ediliyor. iPhone 15 serisi ile her zamanki gibi beklenen satış rakamlarına ulaşan Apple, başarısını iPhone 16 serisi ile sürdürmek istiyor. Dolayısıyla tanıtım tarihi yaklaştıkça cihazlar hakkında bilgiler de çoğalıyor. Son olarak iPhone 16 Pro kılıfı sızdırıldı ve son zamanlarda ortaya atılan bir özelliği doğruluyor.

iPhone 16 Pro kılıfı, Yakalama Düğmesini ortaya çıkardı

Geçtiğimiz günlerde performans testleri ortaya çıkan iPhone 16 Pro'nun şimdi de kılıfı ortaya çıktı. İddialar doğrultusunda iPhone 16 Pro gerçekten de yepyeni bir Yakalama Düğmesine sahip olabilir. Kabul edelim ki ortada sadece sızdırılan bir kılıf var ve bu her şeyi doğrulamıyor (ve açıkça Apple yapımı olmayan bir kılıf). Ancak konu Apple'ın faaliyetlerine geldiğinde kaynağın makul bir geçmişi var.

Resimlere baktığımızda kasa sağ tarafta, güç düğmesinin hemen altında net bir kesik gösteriyor. İlginç bir şekilde, güç düğmesinin lastik bir kapağı var. Beklenen Yakalama Düğmesi ise bir kesik içeriyor; bu durum kasa tasarımından kaynaklanıyor olabilir veya düğmenin kendisiyle ilgili olabilir. iPhone 16 Pro'lara bir Yakalama Düğmesi eklemeye çalıştığı ilk kez bu ayın başında ortaya çıktı.

iPhone 15 piyasaya ilk sürüldüğünde herkes yumuşatılmış köşelere sahip yeni kasa tasarımını merak ediyordu. Çerçevesi tamamen titanyum metal ile kaplanan yeni kasa sağlamlık testlerine de girdi. Sonuçlar tartışmalara neden oldu. Zira bükülme ve esneme konusunda ciddi dayanıklılık gösteren kasa yapısı beraberinde kolayca arka cam çatlamalarına neden oluyordu.

iPhone 16 beklenenden daha hızlı olabilir! İşte detaylar

Dolayısıyla iPhone 16 serisinin kasası da elbette merak konusu. Ekstra bir düğme ve daha ciddi dayanıklılık vaatleri insanları heyecanlandırmaya yetiyor. İddialara göre düğme iPhone için yeni bir kontrol olarak sol tarafa monte edilen Eylem Düğmesine katılıyor ve Apple'dan hiç beklenmeyen bir hareket. Çünkü bu düğmenin tipik bir kameradaki deklanşör düğmesini taklit etmesi bekleniyor.

Yarım basıldığında odaklama devreye girerken, tam basıldığında bir fotoğraf (veya bir dizi resim) çekiliebilir. Bir süre önce Sony telefonlarında deklanşör düğmeleri vardı ancak bunlar daha inceydi ve pek de bekleneni veremedi. Apple'dan aynı hamleyi görüp görmeyeceğimiz ise zamana kalıyor.

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