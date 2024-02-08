iPhone 16 Serisi İçin Batarya Özellikleri Sızdı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16 Serisi İçin Batarya Özellikleri Sızdı

iPhone 16 Serisi İçin Batarya Özellikleri Sızdı

2024 model iPhone ailesinde batarya özelliklerinin değişeceği iddia ediliyor. iPhone 16 serisinde standart modelin batarya kapasitesi artacakken, iPhone 16 Pro Max'in batarya kapasitesi de artış gösterecek. Ancak iPhone 16 Plus'ta batarya kapasitesinde azalma olacağı söyleniyor.

08.02.2024 12:07
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iPhone 16 serisinin lansman tarihinden oldukça uzaktayız, ancak ailede büyük değişiklikler olacak gibi duruyor. Apple'ın tasarımdan kameraya kadar birçok noktaya el atacağı şimdiye kadar ortaya çıktı. Son olarak iPhone 16 serisinde daha büyük bataryaların olacağı iddia edildi.

iPhone 16 serisinin batarya özellikleri sızdı

Çin'den gelen yeni söylentiler, 2024 model iPhone ailesinde batarya özelliklerinin değişeceğini gösteriyor. Görünüşe göre Apple, iPhone 15 modellerine kıyasla pil kapasitesinde değişikliğe giderek her modele özel bir batarya sağlayacak.

iPhone 16 Serisi İçin Batarya Özellikleri Sızdı

X'te paylaşılan detaylara göre; standart iPhone 16 yüzde 6 daha büyük bir pile sahip olacak, bu da kapasitenin 3561 mAh olacağı anlamına geliyor. iPhone 16 Pro Max ise 15 Pro Max'e kıyasla yüzde 5'lik artış yaşayacak ve 4676 mAh bataryadan beslenecek.

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iPhone 16 Plus için ise söylentiler bataryada ters yöne işaret ediyor. iPhone 15 Plus'ta 4383 mAh kapasitesinde bir batarya bulunuyorken; yeni modelde yüzde 9 azalma olacağı ve 4006 mAh kapasitesine düşeceği söyleniyor.

Model2023 Batarya Kapasitesi (mAh) 2024 Batarya Kapasitesi (mAh)% DeğişimiPhone 16 3,3493,561+6iPhone 16 Plus4,3834,006-9iPhone 16 Pro Max4,4224,676+5

iPhone 16 Serisi İçin Batarya Özellikleri Sızdı

Apple'ın Plus'ın pilini küçültme nedeni bilinmiyor. Bazı kullanıcılar fiyatı azaltmak adına ekrandan tasarruf etmek yerine pil kapasitesinin küçültüldüğünü düşünüyor. Ancak küçük batarya daha az pil ömrü anlamına gelmiyor; Apple'ın verimliliğe odaklandığını biliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete

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