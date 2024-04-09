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Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtacak. Yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdırıldı. Son olaraksa bataryaları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri…

iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Apple ilgili güvenilir kaynaklardan OvO Baby Sauce OvO, iPhone 16 serisinin batarya kapasitelerini ortaya çıkardı. Buna göre iPhone 15'te 3.349 mAh olan bu kapasite, iPhone 16'da 3.561 mAh olacak. Bu bağlamda yüzde 6'lık bir artış söz konusu.

iPhone 16 Plus bataryası, önceki modeli olan iPhone 15 Plus'a göre yüzde 9 oranında azalarak 4.006 mAh olacak. Daha önceki modelde bu kapasite 4.383 mAh idi. iPhone 16 Pro'nun bataryası ise 3.355 mAh olup, iPhone 15 Pro'nun 3.274 mAh'lik bataryasına kıyasla yüzde 2.5'lik bir artış gösteriyor.

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En yüksek model olan iPhone 16 Pro Max'in bataryası 4.676 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu, iPhone 15 Pro Max'in 4.422 mAh'lik bataryasından yüzde 5 daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor.