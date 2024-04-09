Apple, eylül ayında iPhone 16 serisini tanıtacak. Yeni akıllı telefonlar ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdırıldı. Son olaraksa bataryaları hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri…
iPhone 16 serisinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı
Apple ilgili güvenilir kaynaklardan OvO Baby Sauce OvO, iPhone 16 serisinin batarya kapasitelerini ortaya çıkardı. Buna göre iPhone 15'te 3.349 mAh olan bu kapasite, iPhone 16'da 3.561 mAh olacak. Bu bağlamda yüzde 6'lık bir artış söz konusu.
iPhone 16 Plus bataryası, önceki modeli olan iPhone 15 Plus'a göre yüzde 9 oranında azalarak 4.006 mAh olacak. Daha önceki modelde bu kapasite 4.383 mAh idi. iPhone 16 Pro'nun bataryası ise 3.355 mAh olup, iPhone 15 Pro'nun 3.274 mAh'lik bataryasına kıyasla yüzde 2.5'lik bir artış gösteriyor.
iPhone 16 Pro serisinde kullanılacak ekran teknolojisi ortaya çıktı!
En yüksek model olan iPhone 16 Pro Max'in bataryası 4.676 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu, iPhone 15 Pro Max'in 4.422 mAh'lik bataryasından yüzde 5 daha yüksek bir kapasite anlamına geliyor.
Yakın zamanda ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, iPhone 16 modellerinde yeni bir ekran teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji ile ekran kontrol devrelerinin boyutları küçültülecek. Bu da daha zarif ve ince çerçevelere olanak tanıyacak. Sadece Pro modellerde yer alması beklenen teknolojiyle daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Serisinin Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor. 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Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı ve bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğine göre bir büyüme olduğunu gösteriyor. Lenovo, en çok satan bilgisayar üreticisi olarak öne çıkarken, HP Inc. ikinci sırada yer aldı. Dell üçüncü, Apple ise dördüncü sırada yer aldı. Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak. 32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi. DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor. RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor. Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.
ModeliPhone 15iPhone 16DeğişimStandarrt3,349 mAh3,561 mAh+6%Plus4,383 mAh4,006 mAh-9%Pro3,274 mAh3,355 mAh+2.5%Pro Max4,422 mAh4,676 mAh+5%
Yakın zamanda ortaya atılan bir iddiaya göre Apple, iPhone 16 modellerinde yeni bir ekran teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji ile ekran kontrol devrelerinin boyutları küçültülecek. Bu da daha zarif ve ince çerçevelere olanak tanıyacak. Sadece Pro modellerde yer alması beklenen teknolojiyle daha geniş bir görüntüleme alanı sunulacak.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Serisinin Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Ultra, paraşütle atlama sırasında 3 bin 657 metreden düşmesine rağmen sağlam kaldı. Telefonun bulunduğu yer Google'ın Cihazımı Bul özelliği ile tespit edildi ve cihazın hala çalışır durumda olduğu görüldü.
Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak. Google Meet'e eklenen 'Benim için Not Al' özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan 'Benim için Çevir' özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor. Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek.
Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.
Google, Axion adını verdiği Arm tabanlı işlemcisini tanıttı. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde kullanılan Arm işlemcilerine bir yanıt niteliğinde. Axion, %30 daha iyi performans sağlarken, %50 daha iyi performans sergileyen x86 tabanlı sanal makinelerden %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda bazı hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanmayı planlıyor.
Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi. Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Call of Duty üzerinde çalışan 'TeamRICOCHET' adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.
ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı ve bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğine göre bir büyüme olduğunu gösteriyor. Lenovo, en çok satan bilgisayar üreticisi olarak öne çıkarken, HP Inc. ikinci sırada yer aldı. Dell üçüncü, Apple ise dördüncü sırada yer aldı.
Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.
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DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor. RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor. Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.
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