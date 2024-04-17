Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, bu yılsa iPhone 16 serisi ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen modeller ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Bu söylentiler, Apple'ın yeni seri ile birlikte önemli değişikliklere gideceğini ortaya koydu. Son olaraksa iPhone 16 modellerinin tasarımı sızdı.
Karşınızda iPhone 16 serisinin tasarımı!
Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, iPhone 16 serisi için maket görselleri ortaya çıkardı. Bu görsellere baktığımızda Pro modellerin tasarımında bir değişiklik olmadığı göze çarpıyor. Ancak iPhone 16 ve 16 Plus için aynı şeyi söyleyemeyiz.
iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin prototiplerine baktığımızda tasarımda göze çarpan bir değişiklik gözleniyor. Önceki modellerde çapraz şekilde konumlandırılan kameralar, yeni modellerde dikey bir dizilimle tasarlanmış. Bunun dışında bir yenilik görülmüyor.
Yeni Eylem düğmesi ve dikey kamera! iPhone 16 işte böyle olacak
Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 16 Plus, siyah, beyaz, yeşil, sarı, pembe, mavi ve mor şeklinde 7 renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Bununla birlikte söz konusu model, 4,006 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Bu değer iPhone 15 Plus'ta 4,383 mAh idi. Bunun yanı sıra standart iPhone 16 3,561 mAh, iPhone 16 Pro 3,355 mAh ve iPhone 16 Pro Max ise 4,676 mAh kapasitesinde batarya ile gelecek.
Apple, iPhone 16 serisini eylül ayında tanıtacak. Tüm bu iddiaların gerçek olup olmadığını o zaman göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone 16 Serisinin Tasarımı Sızdı - Son Dakika
Ready or Not oyununun geliştiricisi VOID Interactive, bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda kaynak kodlarının çalındığını açıkladı. Fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde ve 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti. Şirket ise henüz bir açıklama yapmadı.
Sony'nin PC platformundaki PlayStation uygulaması, Ghost of Tsushima Director's Cut oyunuyla birlikte kullanıcılara birçok özellik sunuyor. Kullanıcılar artık kupalara, arkadaş listesine, ayarlara ve genel PlayStation profillerine kolayca erişebiliyor. PC üzerinden DualSense PS5 oyun koluyla oynanabilen oyun, yüksek grafik standartlarını da destekliyor. Sony'nin geleceği ve PlayStation oyunlarını bilgisayarda oynama deneyimi hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Realme, 4G'li C65 modelinden sonra 5G destekli versiyonu olan C65 5G'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sızıntılara göre, C65 5G 6,67 inç LCD ekran, 120Hz yenileme hızı, MediaTek Dimensity 6300 yonga seti, 4/6GB RAM, 128GB depolama, 50MP ana kamera, 8MP ön kamera, 5000mAh pil gibi özellikler sunacak. Cihazın fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmiyor.
Jeep, tasarım ve teknik özellikleriyle yenilenen 2024 model Renegade'i pazara sundu. Yeni Renegade, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanıma uygun olmasının yanı sıra zorlu arazi şartlarında da kullanılabiliyor. Ayrıca, Jeep Renegade e-Hybrid seçeneği de sunuluyor. Renegade e-Hybrid, 1.5 litrelik benzinli motor ve 48 volt kapasiteli elektrikli motorun birleşimiyle 130 HP güç üretebiliyor ve düşük hızlarda tamamen elektrikli bir deneyim sunuyor. Yenilenen modelde iç ve dış tasarıma yapılan dokunuşlar, dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı gibi özellikler de bulunuyor. Renegade'in fiyatı ise 1 milyon 849 bin TL'den başlıyor.
Samsung, yılın ilk çeyreğinde hedeflediği rakamı aşarak 64,5 milyon adet mobil cihaz üretti. Şirket, bu yıl boyunca 51 milyon Galaxy S serisi ve 253 milyon katlanabilir akıllı telefon satmayı hedefliyor.
TikTok Notes isimli Instagram rakibi fotoğraf uygulaması sessiz sedasız erişime açıldı. Şimdilik belirli bölgelerde kullanılabilir olacak sosyal medya uygulaması, TikTok kullanıcılarını doğrudan Instagram benzeri bir hizmete taşıyacak. TikTok Notes, kullanıcıların Instagram'a benzer bir uygulama arayüzünde fotoğraf paylaşmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların aynı anda birden fazla gönderiyi görüntülemelerine ve fotoğrafları tam ekranda görüntülemelerine de izin veriyor. Kullanıcılar ayrıca gönderilere yorum bırakabiliyor. Uygulama; Instagram'ın fotoğraf galerisi, kronolojik ve algoritmik keşfet özelliği birçok temel hizmete yer veriyor. TikTok Notes şimdilik yalnızca Kanada'da kullanıma alınmış gibi görünüyor. Android ve iOS için erişilebilir hale gelmiş olsa da, henüz TikTok tarafından resmi olarak duyurulmadı. Kullanıcılardan gelen ekran görüntüleri ise uygulamanın Kanada için erişilebilir olduğunu doğruladı. TikTok'un küresel lansmandan önce TikTok Notes'u test ettiğini gösteriyor. Şirket, fotoğraf paylaşım alanında Instagram ve Snapchat gibi büyük hizmetlerin rekabetiyle karşı karşıya. Ancak kullanıcı tabanını, bu platforma çekmek istiyor. Topluluğunu güçlendirmeyi ve kullanıcıların paylaşımlarını arttırarak etkileşimi arttırmayı hedefleyen şirket, Instagram benzeri Notes uygulaması ile yalnızca fotoğraf odaklı içeriklere yer verecek. Ancak uygulamada TikTok içeriklerini de gösterebilir.
En yeni teknolojilerin sergileneceği, binlerce katılımcının katılacağı SDN Summit ile teknoloji şölenine az bir süre kaldı.
Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcisiyle Windows bilgisayar dünyasına giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin ilk işlemcisi başlıca Microsoft Surface modellerinde kullanılacak. Ancak Surface'ten daha erken tanıtılması beklenen Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition ortaya çıktı. Lenovo Yoga Slim 7'nin 2024 versiyonuna ait render görselleri ortaya çıktı. Bu yıl tanıtılacak modelin yeni bir Snapdragon versiyonuna sahip olacağı iddia edildi. Snapdragon X Elite'den gücünü alacak cihaz, ince tasarımıyla ön plana çıkıyor. Yoga Slim 7 14.5 2024 Snapdragon Edition etiketiyle paylaşılan görseller; yeni Copilot düğmesi dahil olmak üzere Windows 11'li yeni bilgisayarı gözler önüne serdi. Teknik özellikler verilmemiş olsa da, 14.5 inçlik bir ekrana sahip olacağını söylemek mümkün. Qualcomm'un daha önce yaptığı Snapdragon X Elite duyuruları, işlemcinin maksimum 3.8GHz saat hızına sahip 12 yüksek performanslı çekirdekle sunulacağını gösterdi. Ayrıca Adreno GPU ve yapay zeka görevleri için NPU birimine yer vereceğini açıkladı. 5G bağlantısı ve Wi-Fi 7 desteğinin de dahil edilmesi bekleniyor. Qualcomm aynı zamanda Snapdragon X Elite'li cihazların, geliştiriciler tarafından optimizasyon yayınlanmadan çoğu Windows oyununu çalıştırabileceğini belirtti. Qualcomm; Lenovo, Acer, Dell ve Microsoft gibi ortaklarıyla birlikte 2024 yılında Arm tabanlı işlemcisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.
vivo, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için uygun fiyatlı Android modeli T3x 5G'yi duyurdu. 6.72 inç boyutunda IPS LCD ekran, Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci, 4 GB / 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı, 50 MP + 2 MP arka kamera, 8 MP ön kamera, 6.000 mAh batarya gibi özelliklere sahip olan cihazın fiyatı ise 161 dolar ve 197 dolar olarak belirlendi.
Take-Two Interactive tarafından yayımlanan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mafia oyun serisinin yeni bir üyesi yakında duyurulabilir. Güvenilir kaynaklara göre, marka tescili alınan oyun için duyuru için çok da uzun bir süre kalmadığı belirtiliyor. Oyunun Sicilya'da başlayacağı ve oyuncuların Tommy Angelo karakterini kontrol edeceği bilgisi de ortaya çıkmıştır.
Sizin düşünceleriniz neler ?