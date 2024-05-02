iPhone 16 Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Detaylar - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone 16 Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Detaylar

Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, yeni akıllı telefonlarda tasarım bakımından önemli bir değişiklik sunmadı. Bu nedenle şirket eleştiri topladı. Fakat buna rağmen ciddi rakamlarda bir satış gerçekleştirdi. Şu anda ise Apple, iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni modeller için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak standart iPhone 16 modelinin tasarımı gözler önüne serildi. Bu da cihazın selefine kıyasla ufak bir tasarım değişikliği ile geleceğini ortaya koydu. İşte ayrıntılar… Karşınızda iPhone 16 tasarımı. Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, Aaron Carpenter tarafından ortaya çıkarılan ve iPhone 16 modeline ait olduğu söylenen render görüntülerini paylaştı. Gözler önüne serilen tasarım, bir hayli dikkat çekti. İddia edilen iPhone 16 tasarımına baktığımızda telefonun arka kasasında dikey olarak yerleştirilen çift kamera yer aldığını görüyoruz. Bu dizayn, iPhone 15 modelinde çapraz şekildeydi. Buna göre ufak bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Eylem düğmesi ve dikey kamera! iPhone 16 işte böyle olacak. Beklenen özelliklere göre iPhone 16 modelinin 6,1 inç boyutunda OLED ekrana yer vermesi bekleniyor. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacağı söylenen cihaz, LPDDR5 tipinde 6 GB RAM ile gelecek. Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer vermesi beklenen akıllı telefonun arka kasasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunacak. Beklenen iPhone 16 özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. iPhone 16 serisinin eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel etkinlikte duyurulması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan iPhone 16 tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

02.05.2024 13:15  Güncelleme: 14:44
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Geçen sene iPhone 15 serisini piyasaya süren Apple, yeni akıllı telefonlarda tasarım bakımından önemli bir değişiklik sunmadı. Bu nedenle şirket eleştiri topladı. Fakat buna rağmen ciddi rakamlarda bir satış gerçekleştirdi. Şu anda ise Apple, iPhone 16 serisi üzerinde çalışıyor. Yeni modeller için şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak standart iPhone 16 modelinin tasarımı gözler önüne serildi. Bu da cihazın selefine kıyasla ufak bir tasarım değişikliği ile geleceğini ortaya koydu. İşte ayrıntılar…

Karşınızda iPhone 16 tasarımı

Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Majin Bu, Aaron Carpenter tarafından ortaya çıkarılan ve iPhone 16 modeline ait olduğu söylenen render görüntülerini paylaştı. Gözler önüne serilen tasarım, bir hayli dikkat çekti.

iPhone 16 new renders @Aaron_Carpentr pic.twitter.com/kZK8YM6dVJ

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) May 1, 2024

İddia edilen iPhone 16 tasarımına baktığımızda telefonun arka kasasında dikey olarak yerleştirilen çift kamera yer aldığını görüyoruz. Bu dizayn, iPhone 15 modelinde çapraz şekildeydi. Buna göre ufak bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Eylem düğmesi ve dikey kamera! iPhone 16 işte böyle olacak

Beklenen özellikler

Mevcut iddialara göre iPhone 16 modelinin 6,1 inç boyutunda OLED ekrana yer vermesi bekleniyor. Bu ekran, 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek. Öte Apple A18 Pro işlemcisinden güç alacağı söylenen cihaz, LPDDR5 tipinde 6 GB RAM ile gelecek.

iPhone 16 Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Detaylar

Ön tarafında 12 Megapiksellik özçekim kamerasına yer vermesi beklenen akıllı telefonun arka kasasında ise 48 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar bulunacak. Beklenen iPhone 16 özelliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ÖzellikDeğerEkran: 6,1 inç – OLED

60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A18 ProÖn Kamera: 12 MegapikselArka Kameralar: 48 Megapiksel ana kamera

12 Megapiksel ultra geniş açılı kameraRAM: 6 GB – LPDDR5İşletim Sistemi:

iPhone 16 serisinin eylül ayında gerçekleşmesi muhtemel etkinlikte duyurulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ortaya çıkan iPhone 16 tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Eylül, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iPhone 16 Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Detaylar - Son Dakika

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SON DAKİKA: iPhone 16 Tasarımı Ortaya Çıktı: İşte Detaylar - Son Dakika
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