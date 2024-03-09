iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. iPhone SE 4, 6.1 inç OLED ekran, Apple A17 veya A18 işlemci, 48 MP ana kamera, 5G bağlantı ve USB-C girişi gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Bu yeni modelin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

09.03.2024 00:21
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Apple, ana iPhone serisine ek olarak bir de uygun fiyatlı iPhone SE serisine sahip. Bu modeller, daha düşük özelliklere sahip olsa da günlük işleri yerine getirmek için yeterli olabiliyor. Bu bağlamda akıllı telefon için çok fazla para ödemek istemeyenlerin tercihi oluyor.

Apple, yakın zamanda iPhone SE 4'ü piyasaya sürecek. Peki uzun bir süredir merakla beklenen bu model, kullanıcılara neler sunacak? İşte şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE 4 teknik özellikleri…

Beklenen iPhone SE 4 özellikleri

Şimdiye kadar çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek. Buna göre akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED türünde bir ekrana sahip olacak. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada teknolojisine de yer verecek.

iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple A17 veya A18 işlemcisinden güç alarak performansıyla adından söz ettirecek uygun fiyatlı iPhone modeli, 48 Megapiksel çözünürlükte ana kameraya yer verecek. Bu kamera, yüksek kalitede fotoğraflar çekmeye olanak tanıyacak.

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iPhone SE 4, 5G bağlantıyı da destekleyecek. Bu yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi ülkemizde henüz pek yaygın olmasa da ilerleyen yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte giderek yaygınlaşacaktır. Öte yandan akıllı telefonun Lightning değil, USB-C ile gelmesi bekleniyor.

Bilindiği üzere Avrupa Birliği, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve kameraların hepsi için USB-C girişini zorunlu tutmaya başladı. Bu bağlamda Apple da Lightning defterini kapatmak zorunda kaldı. Zira iPhone 15 serisi de USB-C'ye yer verdi. Son olarak iPhone SE 4'ün güvenlik için önceki modellerin aksine Ana Ekran düğmesiyle değil, Face ID ile gelmesi de beklenenler arasında.

Beklenen iPhone SE 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran: 6.1 inç – OLED

60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CDinamik Ada: EvetFace ID: Evet

iPhone SE 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Yakın zamanda ortaya atılan bazı iddialar, 2025'in başını işaret etti.

Kaynak: Shiftdelete

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