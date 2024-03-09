iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı

Apple, ana iPhone serisine ek olarak bir de uygun fiyatlı iPhone SE serisine sahip. Bu modeller, daha düşük özelliklere sahip olsa da günlük işleri yerine getirmek için yeterli olabiliyor. Bu bağlamda akıllı telefon için çok fazla para ödemek istemeyenlerin tercihi oluyor.
Apple, yakın zamanda iPhone SE 4'ü piyasaya sürecek. Peki uzun bir süredir merakla beklenen bu model, kullanıcılara neler sunacak? İşte şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone SE 4 teknik özellikleri…
Beklenen iPhone SE 4 özellikleri
Şimdiye kadar çeşitli kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone SE 4 modeli, 2022'de piyasaya sürülen iPhone 14 ile benzerlik gösterecek. Buna göre akıllı telefon, 6.1 inç boyutunda OLED türünde bir ekrana sahip olacak. 60 Hz yenileme hızı ile desteklenecek bu ekran, iPhone 14 Pro serisi ile hayatımıza giren Dinamik Ada teknolojisine de yer verecek.
Apple A17 veya A18 işlemcisinden güç alarak performansıyla adından söz ettirecek uygun fiyatlı iPhone modeli, 48 Megapiksel çözünürlükte ana kameraya yer verecek. Bu kamera, yüksek kalitede fotoğraflar çekmeye olanak tanıyacak.
4.nesil iPhone SE, iPhone 15 özelliğine sahip olacak!
iPhone SE 4, 5G bağlantıyı da destekleyecek. Bu yeni nesil kablosuz telefon teknolojisi ülkemizde henüz pek yaygın olmasa da ilerleyen yıllarda yaşanan gelişmeler ile birlikte giderek yaygınlaşacaktır. Öte yandan akıllı telefonun Lightning değil, USB-C ile gelmesi bekleniyor.
Bilindiği üzere Avrupa Birliği, akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve kameraların hepsi için USB-C girişini zorunlu tutmaya başladı. Bu bağlamda Apple da Lightning defterini kapatmak zorunda kaldı. Zira iPhone 15 serisi de USB-C'ye yer verdi. Son olarak iPhone SE 4'ün güvenlik için önceki modellerin aksine Ana Ekran düğmesiyle değil, Face ID ile gelmesi de beklenenler arasında.
Beklenen iPhone SE 4 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CDinamik Ada: EvetFace ID: Evet iPhone SE 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Yakın zamanda ortaya atılan bazı iddialar, 2025'in başını işaret etti. Son Dakika › Teknoloji › iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika Paycell, popüler video oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'un yapımcısı KRAFTON ile iş birliği yaparak oyunculara özel bir ödeme yöntemi sunuyor. Paycell PUBG Kartı, oyuncuların oyun içi harcamalarını kolaylaştırmanın yanı sıra, harcadıkça G-Coin paketleri kazanmalarını sağlayacak bir sistem getiriyor. Bu iş birliği sayesinde Paycell oyun sektörüne güçlü bir giriş yaparken, PUBG oyuncuları da avantajlı ve güvenli bir şekilde harcama yapabilecekler. Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni bir kitapta yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine ve platformun ölümüne yol açmasına odaklanıyor. Kitap, Dorsey'in Musk ile olan ilişkisini ve Twitter'ın satılış sürecini anlatıyor. Dorsey'in Musk'a destek vermesiyle Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor. Marvel's Spider-Man 2 oyununun son güncellemesiyle birlikte DLC içeriği sızdırıldı. Yeni hikaye ve ölümsüzlük modu içeren DLC'nin çıkış tarihi henüz belirsiz. Oyunseverler bu haberi sevinçle karşıladı. Ancak yaşanan sızıntı, geliştirici şirket Insomniac Games için ekonomik bir kayba neden olabilir. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi. Apple, sonbahar aylarında iOS 18'un yeni sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme, yapay zeka özellikleriyle birlikte gelirken, Android'e kolay geçiş ve uyarlanabilir ses kısayolları gibi özellikler de bekleniyor. Ayrıca, canlı konuşmada 'Kategoriler' bölümü eklenecek ve iOS 17.4 ile gelen özellikler arasında özel yazı tipi boyutları desteği yer alacak. iOS 18, birçok Apple cihazında desteklenecek. Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır. Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, sunucu hatasıyla gündeme geldi. Fortnite oyuncuları, 'sunucu çevrimdışı' hatasıyla karşılaşıyor. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, yeni güncelleme sonrası sunucu bakımı nedeniyle çevrimdışı durumda. Oyunun ne zaman açılacağı ise belirsiz. Tesla araçlarının hacklenme karşıtı güçlü bir defans mekanizmasına sahip olmadığı iddiaları gündemde. Araştırmacılar, Tesla'nın araçlar ile cep telefonları arasındaki bağlantının güvenli olmadığını öne sürüyor. Şirket yönetimi ise bu iddiaları reddediyor. Güvenlik açığına karşı fiziksel bir kullanım kartı tasarlanması öneriliyor. Microsoft, Windows 11 için yayınladığı güncelleme sonrası kullanıcıların kilit ekranında reklam göstermeye başladı. Kullanıcıların tepkileri üzerine firma geri adım attı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellemeyle birlikte bilgisayarın dosya dizinine QR kodu içeren bir resim eklenmiş. Microsoft'un bu hamlesi kullanıcıların reklamı nasıl karşılayacağını ölçmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor. Meta yönetimi, 2026 yılına kadar olan dönemi kapsayan yol haritasında yapay zeka teknolojilerine ağırlık veriyor. Facebook ve Instagram'ı da yapay zeka ile güçlendirmeyi hedefleyen Meta, bu stratejiyle dijital hayatın her alanını etkileyeceğini öngörüyor. Şirketin hisse değerinde artış beklenirken, kullanıcıların bu konudaki kararı belirleyici olacak.
ÖzellikDeğerEkran: 6.1 inç – OLED
60 Hz yenileme hızıİşlemci: Apple A17 veya A18Ana Kamera: 48 MegapikselBatarya Kapasitesi: 3.279 mAh5G Bağlantı: VarUSB Yuvası: USB-CDinamik Ada: EvetFace ID: Evet
iPhone SE 4'ün ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik bilinmiyor. Yakın zamanda ortaya atılan bazı iddialar, 2025'in başını işaret etti.
Son Dakika › Teknoloji › iPhone SE 4 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
Paycell, popüler video oyunu PUBG: BATTLEGROUNDS'un yapımcısı KRAFTON ile iş birliği yaparak oyunculara özel bir ödeme yöntemi sunuyor. Paycell PUBG Kartı, oyuncuların oyun içi harcamalarını kolaylaştırmanın yanı sıra, harcadıkça G-Coin paketleri kazanmalarını sağlayacak bir sistem getiriyor. Bu iş birliği sayesinde Paycell oyun sektörüne güçlü bir giriş yaparken, PUBG oyuncuları da avantajlı ve güvenli bir şekilde harcama yapabilecekler.
Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni bir kitapta yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine ve platformun ölümüne yol açmasına odaklanıyor. Kitap, Dorsey'in Musk ile olan ilişkisini ve Twitter'ın satılış sürecini anlatıyor. Dorsey'in Musk'a destek vermesiyle Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor.
Marvel's Spider-Man 2 oyununun son güncellemesiyle birlikte DLC içeriği sızdırıldı. Yeni hikaye ve ölümsüzlük modu içeren DLC'nin çıkış tarihi henüz belirsiz. Oyunseverler bu haberi sevinçle karşıladı. Ancak yaşanan sızıntı, geliştirici şirket Insomniac Games için ekonomik bir kayba neden olabilir.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun insansı robotu, robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından tasarlanarak seslendirildi. Şebinkarahisar Kaymakamı, Suşehri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer ilgililer konseri izledi.
Apple, sonbahar aylarında iOS 18'un yeni sürümünü yayınlamaya hazırlanıyor. Yeni güncelleme, yapay zeka özellikleriyle birlikte gelirken, Android'e kolay geçiş ve uyarlanabilir ses kısayolları gibi özellikler de bekleniyor. Ayrıca, canlı konuşmada 'Kategoriler' bölümü eklenecek ve iOS 17.4 ile gelen özellikler arasında özel yazı tipi boyutları desteği yer alacak. iOS 18, birçok Apple cihazında desteklenecek.
Murat Soner, Türkiye'de popüler bir YouTube içerik üreticisi ve dizi/film eleştirmeni olarak tanınıyor. Samsun kökenli olan Soner, İstanbul'da doğmuş ve burada yaşıyor, ayrıca evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Medya kariyeri boyunca radyo programcılığı ve seslendirme alanlarında çalışan Soner, YouTube'daki içerikleriyle daha geniş kitlelere ulaşmış ve özellikle Türk televizyon dizileri üzerine yaptığı esprili eleştirilerle tanınmıştır.
Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, sunucu hatasıyla gündeme geldi. Fortnite oyuncuları, 'sunucu çevrimdışı' hatasıyla karşılaşıyor. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, yeni güncelleme sonrası sunucu bakımı nedeniyle çevrimdışı durumda. Oyunun ne zaman açılacağı ise belirsiz.
Tesla araçlarının hacklenme karşıtı güçlü bir defans mekanizmasına sahip olmadığı iddiaları gündemde. Araştırmacılar, Tesla'nın araçlar ile cep telefonları arasındaki bağlantının güvenli olmadığını öne sürüyor. Şirket yönetimi ise bu iddiaları reddediyor. Güvenlik açığına karşı fiziksel bir kullanım kartı tasarlanması öneriliyor.
Microsoft, Windows 11 için yayınladığı güncelleme sonrası kullanıcıların kilit ekranında reklam göstermeye başladı. Kullanıcıların tepkileri üzerine firma geri adım attı. Bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, güncellemeyle birlikte bilgisayarın dosya dizinine QR kodu içeren bir resim eklenmiş. Microsoft'un bu hamlesi kullanıcıların reklamı nasıl karşılayacağını ölçmek amacıyla yapıldığı düşünülüyor.
Meta yönetimi, 2026 yılına kadar olan dönemi kapsayan yol haritasında yapay zeka teknolojilerine ağırlık veriyor. Facebook ve Instagram'ı da yapay zeka ile güçlendirmeyi hedefleyen Meta, bu stratejiyle dijital hayatın her alanını etkileyeceğini öngörüyor. Şirketin hisse değerinde artış beklenirken, kullanıcıların bu konudaki kararı belirleyici olacak.
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