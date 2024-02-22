iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı

iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı

iQOO, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili Neo 9 Pro modelini tanıttı. 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120W hızlı şarjlı 5160 mAh batarya, çift SIM, 5G gibi özelliklere sahip olan cihaz, 8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca, Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 işletim sistemiyle çalışan Neo 9 Pro, üç yıl Android ve dört yıl güvenlik güncellemesi desteği sunuyor. Fiyatları ise 435-480 dolar arasında değişiyor.

22.02.2024 18:12  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

iQOO yine performans odaklı bir modelle karşımıza çıktı. Resmi lansman için birkaç gün önce tarih veren şirket, bugün Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili iQOO Neo 9 Pro akıllı telefonunu tanıttı. İşte karşınızda tüm özellikleri ve fiyatı ile iQOO Neo 9 Pro.

iQOO Neo 9 Pro neler sunuyor?

Bugün resmi lansmanı yapılan Neo 9 Pro artık tüm özellikleri ile karşımızda. Şirketin hemen hemen tüm modelleri gibi performans odaklı olarak üretilen Neo 9 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR5X RAM bellekler ile destekleyen cihaz, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek sunuyor.

iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı

6,78 inç büyüklüğünde LTPO paneli üzerinde taşıyan Neo 9 Pro, bu OLED ekranda 2800 x 1260 piksel (1,5K) çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. 144Hz yenileme hızına ve 452 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran hemen üst kısmında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor.

120Hz ekran ve Dimensity 7200: iQOO Z9 için resmi tarih verildi!

Son dönemde çıkan modellerden farklı olarak iki arka kamera ile gelen iQOO Neo 9 Pro, ana kamera olarak OIS'li 50 Megapiksellik Sony IMX920'yi kullanıyor. Bu kameranın altında 8 Megapiksellik ultra geniş açılı sensör bulunurken, cihaz 120W hızlı şarjlı 5160 mAh'lik bir bataryadan besleniyor.

Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 işletim sistemi ile çalışan Neo 9 Pro, kullanıcılarına üç yıl Android, dört yıl güvenlik güncellemesini garanti ediyor. Tüm bunlara ek olarak çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB Type-C, çift stereo hoparlör, IR blaster ve ekran içi parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip olan cihaz üç versiyon ile piyasaya çıkıyor.

iQOO Neo 9 Pro fiyatları!

8GB RAM/ 128GB Depolama435 Dolar8GB RAM/ 256GB Depolama460 Dolar12GB RAM/ 256GB Depolama480 Dolar

iQOO Neo 9 Pro özellikleri!

İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2RAM Bellek8GB, 12GB LPDDR5XDepolama128GB, 256GB UFS 3.1Ekran6,78 inç LTPO OLED, 2800 x 1260 piksel, 144Hz yenileme hızı, 452 ppi piksel yoğunluğuÖn Kamera16 MegapikselArka Kameralar50 Megapiksel (OIS'li), 8 Megapiksel (Ultra Geniş Açı)Batarya5160 mAh, 120W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı FunTouch OS 14Diğer ÖzelliklerÇift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB Type-C, Çift Stereo Hoparlör, IR Blaster, Ekran İçi Parmak İzi SensörüGüncelleme Desteği3-4 yıl

Kaynak: Shiftdelete

İşletim Sistemi, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 06:14:06. #1.12#
SON DAKİKA: iQOO Neo 9 Pro: Performans Odaklı Yeni Model Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement