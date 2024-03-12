iQOO Z9: Vivo\'nun yeni modeli rekabeti artırmayı hedefliyor

Xiaomi, ilk elektrikli aracı olan Speed Ultra 7'yi (SU7) piyasaya sürerek, rekabetçi otomotiv endüstrisine giriş yapıyor. Çin'in beşinci büyük akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ülke genelinde 29 şehirdeki 59 mağazasında sipariş alımına başladı. SU7'nin fiyatı 28 Mart'ta açıklanacak. Xiaomi'nin elektrikli otomobil piyasasına girişi, BYD ve Tesla gibi firmalar arasında fiyat savaşının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor. Xiaomi'nin SU7 modeli, 'süper elektrik motor' teknolojisiyle dikkat çekiyor ve bazı Tesla ve Porsche elektrikli araçlardan daha hızlı hızlanabiliyor. Xiaomi ayrıca, otomobilin telefonlar ve diğer cihazlarla ortak işletim sistemini kullanacak olmasının mevcut müşterilerine cazip geleceğini umuyor. Xiaomi, Çin'in elektrikli araç piyasasında yeni girişimcilere izin veren az sayıda şirketten biri olarak yetkilendirildi.