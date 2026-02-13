İstanbul'a DAB+ ile 448 Radyo Frekansı - Son Dakika
Teknoloji

İstanbul'a DAB+ ile 448 Radyo Frekansı

İstanbul\'a DAB+ ile 448 Radyo Frekansı
13.02.2026 12:44
Bakan Uraloğlu, DAB+ ile İstanbul'a 15 radyo kanalı ve 448 yeni frekans kazandırdıklarını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Nesil Dijital Radyo Yayıncılığı'na (DAB+) ilişkin, "DAB+ ile İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel olmak üzere 15 radyo kanalımız bu yeni teknoloji ile hizmet sunuyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Şubat 2025 Dünya Radyo Günü'nde hizmete alınan DAB+ hakkında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, DAB+'nın, parazitlerden arındırılmış net bir ses deneyimi sunan ve aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilme kapasitesiyle frekans verimliliğini arttıran bir teknoloji olduğunu belirtti. Dünyanın dijitalleşmesiyle birlikte iletişim ve medya mecraları da hızla değişim geçirirken, radyo yayınlarının da bu değişimden etkilendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Radyoda daha iyi ses kalitesi ve daha fazla kanal kapasitesi elde etmek için dijital radyo yayıncılığı keşfedildi. Ancak bu ilk girişimler, zamanla gelişim göstererek daha da gelişti ve DAB+ halini aldı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 2018 yılında hizmete açılan Çamlıca Kulesi sayesinde, dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilme kapasitesiyle Türkiye'nin yayıncılık alanında ilke imza attığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, "DAB+ teknolojisi ile radyo yayıncılığımıza yeni bir soluk getiren, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir yeniliği Çamlıca Kulemizde hayata geçirdik. DAB+ ile İstanbul'a 448 yeni radyo frekansı kazandırdık. Kamu ve özel olmak üzere 15 radyo kanalımız bu yeni teknoloji ile hizmet sunuyor" bilgisini paylaştı.

'YÜZDE 90 ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR'

DAB+'nın, parazitlerden arındırılmış net bir ses deneyimi sunan ve aynı frekansta birden fazla radyo kanalını barındırabilme kapasitesiyle frekans verimliliğini arttıran bir teknoloji olduğunu belirten Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DAB+, metin, görüntü ve canlı trafik bilgileri gibi ek içerikler sunarak, dinleme deneyimini de zenginleştiriyor. Bu sayede, kullanıcılar sadece müzik ve konuşma değil, aynı zamanda faydalı bilgi akışına da erişebiliyor. DAB+'nın en önemli avantajlarından biri de analog sistemlere göre enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sunması. 16 yayını tek bir frekans ve tek bir vericiyle iletebiliyor ve toplam enerji tüketimi sadece 12,2 kilovat. Analog FM vericiler ise her yayın için ayrı bir frekans ve verici kullanır. 16 yayın için toplam enerji tüketimi 128 kilovattır. Böylece, DAB+ yüzde 90 oranında enerji tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltarak çevre dostu bir yayıncılık imkanı sunuyor."

Kaynak: DHA

Teknoloji, İstanbul, Enerji, Radyo, Çevre, Medya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İstanbul'a DAB+ ile 448 Radyo Frekansı - Son Dakika

SON DAKİKA: İstanbul'a DAB+ ile 448 Radyo Frekansı - Son Dakika
