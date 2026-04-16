İstanbul'da 'Start in Istanbul' Platformu Tanıtıldı

16.04.2026 19:42
İstanbul Kalkınma Ajansı, küresel yatırımcıları çekmeyi hedefleyen platformu duyurdu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından hayata geçirilen "Start in Istanbul" platformu düzenlenen lansmanla tanıtıldı. İstanbul'un girişimcilik ekosistemindeki tüm aktörleri tek çatıda toplayan platform, kenti küresel yatırımcılar için bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İstanbul'un dinamik girişimcilik ekosistemini küresel ölçekte görünür kılmak ve kenti yatırımcılar ile girişimciler için erişilebilir bir merkez haline getirmek amacıyla dev bir adım attı. İstanbul ekosistemine dair kapsamlı ve güncel bilgileri İngilizce olarak sunan "startin.istanbul" web sitesi, düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı.

11 kategoride 330'dan fazla aktör bir arada

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren İSTKA Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent, platformun kapsayıcı yapısına dikkat çekerek, "İstanbul girişimcilik ekosisteminde aktif kuluçka merkezlerinden melek yatırım ağlarına, teknoparklardan kurumsal şirketlere kadar 11 ayrı kategoride 330'un üzerinde aktörü Start in İstanbul platformunda bir araya getirdik. Bu sayı paydaşlarımızın ilgisiyle her geçen gün artmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul, Orta ve Doğu Avrupa'yı geride bıraktı

Programda ayrıca İSTKA ve startups.watch iş birliğiyle hazırlanan "The State of Istanbul Startup Ecosystem 2025" raporu da paylaşıldı. Rapora göre İstanbul; 18 teknoparkı, 101 hızlandırma programı, 55 kuluçka merkezi, 16 melek yatırım ağı, 19 fonu ve 7 unicornu ile Orta ve Doğu Avrupa'daki tüm ülkeleri geride bırakarak bölgedeki liderliğini tescilledi.

Sektörün öncü isimleri vizyonu değerlendirdi

İSTKA Girişimcilik ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Serkan Korkmaz Arslan tarafından yapılan platform sunumunun ardından, sektörün önemli isimlerinin katıldığı paneller gerçekleştirildi. Arın Özkula, Haluk Zontul, Aslı Kurul Türkmen ve Mehru Öztürk gibi isimler, İstanbul'un küresel bir girişimcilik merkezi olma vizyonunu tartıştı. Kamu ve özel sektör temsilcilerini buluşturan etkinlik, yeni iş birliği köprülerinin kurulmasıyla sona erdi.

"Hedefimiz İstanbul'u küresel arenada zirveye taşımak"

Lansman töreninin ardından platforma ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ziya Taşkent, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada İSKA'nın yürüttüğü iki çalışmanın çıktı ve sonuçlarını girişimcilik ekosistemi ile paylaşmak için buluştuk. 'Start In Istanbul' adıyla bir web sitesini faaliyete soktuk. Bu İstanbul'da yer alan girişimcilik aktörlerinin en güncel verilerle var olduğu bir site. İngilizce olarak hazırlandı çünkü sitenin oluşturulmasındaki esas amaç İstanbul'u küresel arenada ve küresel rekabet şartlarındaki girişimcilik sıralamasını daha yukarıya taşımak; daha erişilebilir, görünür ve bilinir kılmak. Öte yandan yine bugün 5 yıl aradan sonra İstanbul start-up ekosisteminin güncel durumunu, son trendlerle ve gelecek potansiyeliyle verilere dayalı olarak inceleyen raporun da tanıtımını yaptık. İstanbul'da halihazırda 11 ayrı rolde 330'dan fazla aktörün güncel verileri bulunuyor. Bugün de 100'den fazla katılımcının tanıklığında bu tanıtım programını gerçekleştirmiş olduk. İstanbul'da yerleşik teknolojik gelişimleri uluslararası platforma çıktıklarında kendi çalıştıkları dikeye dair bilgiler veriyor olmakla beraber İstanbul geneline ilişkin bilgilerde eksiklikler vardı. Çünkü İstanbul sadece Türkiye'nin değil bölgesinin de çok önemli bir merkezi. 58 üniversite olan, 100'den fazla hızlandırma programı, 18 teknoloji geliştirme bölgesi ve 55 kuluçka merkezi olan devasa bir kent. Sermaye yapısı ve geniş iş ağları düşünüldüğünde girişimcilik açısından da İstanbul çok önemli bir merkez. Biz bütün bu verileri bütün bu boyutlarıyla bir araya toplayalım istedik ki yabancı yatırımcılar İstanbul'a dönük ilgi ve taleplerinde bir artış sağlasınlar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

DMM’den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama DMM'den okul saldırılarında “Saldırgan serbest bırakıldı” ve “polisle çıkarıldı” iddialarına yalanlama
Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak Arda Güler yine çok uzaklardan attı: Tüm dünya bu gollerini konuşacak
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı Maraş'ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
İstanbul Valisi Davut Gül’den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den panik yaratan paylaşımlara yönelik açıklama
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek Senato reddetti! Trump, İran'ı istediği gibi vurabilecek
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme Kahramanmaraş'taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar! 591 hesap hakkında inceleme
Demet Özdemir’den “Dizi“ eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım Demet Özdemir’den "Dizi" eleştirilerine sert yanıt: Sizin adınıza ben utandım
Galatasaray’da Victor Osimhen gelişmesi Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor Yeni takımı duyuruldu: Jose Mourinho geri dönüyor

18:44
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
Trump: İsrail ve Lübnan 10 günlük ateşkes ilan etti
18:20
Maraş’taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
Maraş'taki okul saldırganı, daha önce çantası aranmadan okula alınmıyormuş
17:59
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında, meslekten ihraç edilen polis tutuklandı
17:13
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
16:34
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
Saldırıda hayatını kaybeden 4 sınıf arkadaşı yan yana toprağa verildi
16:25
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
Okulu kana bulayan İsa Aras Mersinli’nin ölüm nedeni belli oldu
16:16
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
Polis babanın, 9 kişiyi katleden oğluna atış talimi yaptırdığı anlar
16:03
İşte okul saldırganının son sözleri Polisi görünce böyle bağırmış
İşte okul saldırganının son sözleri! Polisi görünce böyle bağırmış
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
