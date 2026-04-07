İstanbul'da Trafik Sorununa Derin Öğrenme Çözümü
İstanbul'da Trafik Sorununa Derin Öğrenme Çözümü

İstanbul\'da Trafik Sorununa Derin Öğrenme Çözümü
07.04.2026 14:52
BME, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını azaltmak için TRALICO projesini geliştirdi.

BUDAPEŞTE Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) araştırmacıları, Türk ve Japon ortaklarıyla İstanbul'daki trafik sıkışıklığını azaltmak hedefiyle Tıkanıklık Tahmini ve Trafik Işığı Kontrolü için Çoklu Girdi Derin Öğrenme (TRALICO) isimli proje geliştirdiğini duyurdu. Proje, geleneksel trafik yönetimini, sorunları önceden kestiren 'öngörülü' bir modelle modernize etmeyi amaçlıyor.

Geliştirilen TRALICO sistemi; yol sensörleri, radarlar, Bluetooth sinyalleri, mobil veriler ve meteorolojik bilgiler gibi geniş bir veri ağını analiz ederek trafik akışını optimize ediyor.

SİMÜLASYON TESTLERİ VE PİLOT UYGULAMA HAZIRLIĞI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veri setleri kullanılarak geliştirilen çözümün, halihazırda İstanbul'un veri işleme altyapısı içinde çalışıyor; trafik lambası kontrolünün ise şu anda bir simülasyon ortamında test edildiği aktarıldı. Bir sonraki adım olan canlı pilot uygulamanın, projenin son aşamasında kentin Yedikule (Yedi Kule) semtindeki beş kavşakta başlatılmasının planlandığı bildirildi.

BME Elektrik Mühendisliği ve Bilişim Fakültesi'nden projenin Macaristan koordinatörü Vilmos Simon, sistemin temel felsefesi hakkında şöyle konuştu:

"Hedefimiz, trafik sıkışıklığı oluşup bittikten sonra onu yönetmek değil; daha en başta oluşmasını önlemek. Yapay zeka modellerimiz, trafiğin nasıl evrileceğini öngörebilir ve koordineli, zamanında ayarlamalara olanak tanır. Pek çok durumda, sadece birkaç saniyelik bir değişiklik ya kilometreler boyunca uzayan tıkanıklığı tetikleyebilir ya da engelleyebilir."

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KATKI

Sistemin ortalama seyahat sürelerini yüzde 5–10 oranında azaltmasının bile İstanbul ölçeğinde önemli bir etki yaratacağını belirten Simon, "Daha akıcı bir trafik; daha düşük yakıt tüketimi, ekonomik verimlilik ve çevreye salınan zararlı emisyonların ciddi oranda azalması anlamına geliyor" dedi.

BME VE TÜRKİYE ARASINDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

Simon, "Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Türk üniversiteleri ve araştırmacılarıyla uzun süredir yakın akademik bağlar sürdürmektedir. Giderek artan sayıda Türk öğrencisi, BME'nin İngilizce eğitim veren mühendislik programlarını tercih etmektedir. QS Avrupa üniversite sıralamasında genel sıralamada 246. ve Doğu Avrupa'da 12. sırada yer alan üniversitenin diplomaları, Türkiye'deki meslek odaları tarafından da tanınarak bu güçlü ortaklığı pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Teknoloji İstanbul'da Trafik Sorununa Derin Öğrenme Çözümü - Son Dakika

Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı 3 ayrı suçtan aranan sahte dişçi, iş üstünde yakalandı
Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı Yakıt krizi havacılığı vurdu: Pakistan, uçuşları azalttı
Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti Trafik kazası bir aileyi yok etti, yürek yakan kazada anne de yaşam savaşını kaybetti
Osmaniye’de sağanak ve dolu yağışı cadde ve sokaklar beyaza büründü Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı; cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gülben Ergen’in “halkı kin ve tahrik soruşturması“ kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı Gülben Ergen'in "halkı kin ve tahrik soruşturması" kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı

15:12
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
14:49
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
14:41
Tom Barrack’tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
Tom Barrack'tan İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin açıklama
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
13:11
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı
SON DAKİKA: İstanbul'da Trafik Sorununa Derin Öğrenme Çözümü - Son Dakika
