İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti - Son Dakika
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Teknoloji

İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti

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İstanbul Havalimanı, aynı anda 3 uçağın havalanmasıyla tarihi bir ana tanıklık etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu "Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak" ifadelerini kullandı.

17.04.2025 11:35  Güncelleme: 11:50
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 3'lü pist açılışında açıklamalarda bulundu. 3'lü uçuşun İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını taçlandırdığını belirten Uraloğlu açıklamasına şöyle devam etti: Saat 11 itibarıyla 3'lü pisti resmen başlatacağız. Türkiye değil, Avrupa havacılığı için de ilk olacak, küresel havacılık için de tarihi an olacak. ABD'nin ardından bu uygulamayı hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor. Yolcularımıza daha hızlı ve güvenli ulaşım sağlayacak. Havalimanımız küresel alanda daha kritik rol üstlenecek.

2002'de yaklaşık 34,5 milyon olan 2024 yılında 230 milyon üzerine çıkardık. Bu yıl hedefimiz 240 milyon üzerine çıkarmak. 29 Ekim 2018'de kapılarını açan İstanbul Havalimanı ülkemizin küresel alanda vitrini oldu. Milyonlarca yolcuyu ağırlayan bu modern yapı Türkiye'nin ekonomik e kültürel gücünü dünyaya duyurdu. 2019 yılında 52 milyonun üzerinde yolcu ağırlayan havalimanımız 2023'te 76 milyon yolcuya hizmet verdi. 2024'te İstanbul Havalimanı 80,1 milyon yolcu ağırlayarak Avrupa'da 2., dünyada ise 7. oldu. Kargo ve yük taşımacılığında ise 2024 yılında 1,97 milyon ton yük taşıyarak Frankfurt'u geride bırakarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

"AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI"

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısında 190 bin, uçak trafiğinde ise 1500 artış olduğunu söylemek isterim. Havalimanımızda günlük ortalama 1464 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Eş zamanlı 3'lü bağımsız pist operasyonu ile bu küresel güce güç katıyoruz. Modern toplumlar yaşamlarını hızlı bağlantı üzerine inşa ederken havayolu ulaşımı bu talebi karşılayan en etkili araçlardan biri olmakta. Küresel ilişkilerin nabzının attığı bu çağda havalimanları çağdaş dünyanın kalbi gibi görev yapıyor.

"REKABETİN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ"

Havalimanları ise çağdaş dünyanın kalbi gibi işliyor. Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında. Sadece 4 saatlik uçuş mesafesi ile 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkeye erişim sağlayan eşsiz bir konuma sahip. Coğrafi konumumuz ülkemizi havacılıkta önde gelen transit merkezlerinden biri yapmaya son derece müsait kılıyor.

İç hatlarda serbestleşmeyi harekete geçirerek bu alandaki rekabetin fitilini ateşledi. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı Çukurova Havalimanı ile 58'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabiliyorken 132 ülkede 352 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı 353 dedi demek bir tane artırdık.

2022 yılının son çeyreğinde projenin temellerini attık. Her aşaması titiz planlamayla hayata geçti. Eşzamanlı 3'lü pist operasyonlarının ülkemizde uygulanabilir hale gelmesi için kapsamlı bir emniyet analizi çalışmasını başlattık. Çalışmalar Aralık 2024'te tamamlandı. Simülasyon ortamında test edilmesi için 27 Ocak'ta başlatılan gerçek zamanlı simülasyon 15 Nisan'da tamamlandı.

İstanbul Havalimanı\'nda bir ilk gerçekleşti
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Son Dakika Teknoloji İstanbul Havalimanı'nda bir ilk gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Erol Yurt:
    Atatürk havalimanı kapatılıp tüm uçuşlar buraya aktarıldı. Bu nedenle havalimanı garanti edilen yolcu sayısını geçti. Fazla olan parayı peşin olarak devlete verecekti. Ama bunu 2043 yılına ertelediler. Üstelik bu parayı TL ye çevirerek ertelediker. Ama garanti parası € olarak bizden çıkıyor. Ülke nasıl soyulurun fotoğrafı. 73 75 Yanıtla
  • Hüseyin Aydoğdu:
    Siz bunun haberini neden yaparsiniz ki bize heykel haberlerini severiz yok mu heykel gaberi hee ya pardon heykelcilerin çoğu hirsizliktan iceride 68 44 Yanıtla
  • Murat denizli:
    rant ve ataturk ismıne inaden acılmıs havaalanı 41 61 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    Allah esirgesin ne kadar gurur duysak az sizlerle... 55 26 Yanıtla
  • aragorn:
    helal olsun 55 22 Yanıtla
  • barış özcan:
    Kim gider oraya diyen salaklar nerde acaba, birde Bakırköy neyinize yetmiyor diyenlerde utanıyordur herhalde. Eski HAVALİMANInın ismi hala Atatürk, o yüzden salak saçma yorumlar yapmayın, birde alkışlamayı deneyin. 44 27 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Kazık havaalanı.otopark ucreti ev kirası gibi odetmeye utanmıyrlar 26 31 Yanıtla
  • Bahattin Karakaş:
    İnşallah daha güzel şeylerde hep ilk olmayı başarırız Rabbim bu güzel ülkemizi her daim korusun ve muzaffer eylesin inşallah 40 15 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu Havalimanı ismi Yavuz Sultan Selim olsun Tek kaşlara inat 26 23 Yanıtla
  • Szka788304:
    Erol yurt sana pariste içip konserde para paylaşanlar gerek uydurup kurgulayıp sağa sola yalan iftira yazın sizlere hem yap işlet devret tı kötülediler hem vaad ettiler bu projelerin yüzde 20 si belki kasadan çıkacak hem iş yapana para kazanmasın hem bedava olsun gibi bir düşüncen var ise devlet eskidende ihale ile yaptırıyor üç lira beş liraya mal oluyordu ve tüm bedeli kasadan ödeniyor du gelecek te ihale verdiği zaman yandaşa mı vermiş diyeceksiniz sayılı holding var bu ihaleyi yapabilecek kımılın müridi 15 16 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    muazzam yaa istanbul havaları 17 8 Yanıtla
  • selami inel:
    kaç tane aç insanın karnını doyurur bu haber akp nin godamanlari cebini dolduruyor açlar seviniyor 8 10 Yanıtla
  • 032725:
    Bunlar karın doyurmuyor,şakşakcılar ben cebime giren paraya bakarım. 3 9 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Önemli olan halkın gönül kapılarını kapatmadan havalimanları açmak, teyyare uçurmak 5 6 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Vay be habere bak sanki dolar 3tl euro4 TL asgari ücret 30 bin tl olmuş 2 4 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Başka milletler 3 uçak aynı anda kaldırmıyorsa bir bildikleri vardır elbet 2 4 Yanıtla
  • Alex De Souza:
    Tamam çok iyi tebrikler.. Şimdi enflasyonu, doları, euroyu düşürün.. Bu arada hava limanın işleten firmanın kira ödemelerini 2042 - 2043 yılına ötelemeyin biz iki kuşur ödeme yapmasak hemen banka hesabına bloke gelir 1 2 Yanıtla
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