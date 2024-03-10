Son dönemlerde yapay zeka ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Örneğin bu alanın önde gelen şirketlerinden OpenAI, 1 dakikaya kadar video oluşturabilen yeni yapay zeka aracı Sora'yı tanıttı. Bu araç, teknoloji dünyasında dikkat çekmeyi başardı. Son gelişmelere göre Sora, her ne kadar teknoloji dünyasında dikkat çekse de bazı endişelere yol açtı. Öyle ki İtalya Veri Koruma Kurumu (Italian Data Protection Authority), OpenAI için inceleme başlattı. İşte ayrıntılar…
İtalya'dan OpenAI için soruşturma!
Uzun bir süredir İtalya'nın gözü OpenAI'ın üzerinde. Avrupa'daki ülke, geçtiğimiz aylarda OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiğini öne sürmüş ve şirketten savunma talep etmişti.
Aktarılan bilgilere göre İtalya Veri Koruma Kurumu, şimdi ise Sora'nın video yaratırken insanların kişisel verilerini kullanabileceği endişesi nedeniyle bir inceleme başlattı. Bu inceleme kapsamında OpenAI'dan yapay zeka aracı hakkında detaylı bir bilgi talep etti. Bu soruların Sora'nın verileri nasıl işlediği ile ilgili olduğu söyleniyor.
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OpenAI cephesinden bu konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. İtalya, şirketin verdiği bilgileri yetersiz bulursa yani firma gereken güveni veremezse, yapay zeka aracı o ülkede yasaklanabilir. Bu incelemenin Avrupa Birliği'ne taşınması da söz konusu.
OpenAI, İtalya tarafından ikinci defa incelemeye alındı. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › İtalya, OpenAI için soruşturma başlattı - Son Dakika
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