İTÜ ve ASELSAN'dan Yeni Laboratuvar Protokolü

İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ), RF-Mikrodalga Yenilikçi Malzeme Teknolojileri Laboratuvarının kurulmasına yönelik stratejik işbirliği kapsamında ASELSAN ile İTÜ arasında protokol imzalandı.

ASELSAN ve İTÜ, ASELABS kapsamında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek yerli ve milli teknolojilere yön vermek amacıyla önemli bir adım attı.

Kurulacak RF-Mikrodalga Yenilikçi Malzeme Teknolojileri Laboratuvarında radar ve elektronik harp sistemleri, RF ve mikrodalga tabanlı yeni nesil malzeme çözümleri gibi stratejik alanlarda uygulamalı AR-GE faaliyetleri yürütülmesi amaçlanıyor.

Laboratuvar sayesinde söz konusu alanlarda teknoloji geliştirme yeteneğinin pekiştirilmesi de hedefleniyor. Laboratuvarda hem AR-GE süreçlerine yönelik nitelikli yaklaşımların yaygınlaştırıldığı hem de kaynakların kaliteli, verimli ve etkin şekilde kullanıldığı kritik malzeme teknolojilerine dayalı projeler üzerinde çalışılacak.

İmza töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, attıkları imzanın tek bir proje gibi belli zamanla sınırlı olan bir işbirliği olmadığının altını çizerek, "Beklentimiz bu iki kurumun birbirinden öğrenerek birçok proje yapmasıdır. Şu anda 4 tane tanımlanmış projemiz var. Bunlar yeni projelerin başlamasına da vesile olacaktır. Bu laboratuvar bize bu imkanı sunacaktır." dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman ise bu sene ASELABS markasıyla üniversitelerle yaptıkları işbirliklerini farklı bir boyuta taşıdıklarını anlatarak, üniversitelerde laboratuvarlar kurarak uzun soluklu işler yapmak istediklerini aktardı.

Laboratuvarın bir malzeme teknolojileri laboratuvarı olduğunu belirten Yaman, "Radar, elektronik harp ve haberleşme ürünlerinde kullanılabilecek yenilikçi malzeme ürünlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Malzeme teknolojilerinin öneminin farkındayız. Bu alanda daha derinlemesine çalışma yapma ve özellikle havacılık ve uzay alanında bizi daha da ileriye taşıyacak adımları biz bu laboratuvarda atacağız." diye konuştu.

Üniversite-sanayi işbirliği örneği

Şirketten verilen bilgiye göre, ASELSAN'ın akademi-sanayi işbirliği kapsamında hayata geçirdiği ASELABS yapısı, üniversiteler bünyesinde geleceğin teknolojilerine yönelik temel ve uygulamalı AR-GE faaliyetlerini destekliyor. ASELABS, nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunuyor.