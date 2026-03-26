Üye Girişi
Son Dakika Logo

İTÜ ve BME İş Birliği: Deprem Sonrası Araştırmalar
26.03.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve Macar uzmanlar, depremler sonrası binaların güçlendirilmesi için ortak projeler yürütüyor.

TÜRKİYE'deki 6 Şubat depremlerinin ardından 2025 yılında EELISA Avrupa Üniversite İttifakı, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) başlattığı iş birliği sürüyor. Türk ve Macar uzmanlar, iş birliği kapsamında İstanbul ve Budapeşte'de yapılan çalışmalarda mevcut bina stokunun değerlendirilmesinden güçlendirme yöntemlerine kadar birçok detayı ortak akılla ele alıyor.

BME Doçenti ve HUNOR Yapısal Uzmanı Dr. Attila László Joó, iş birliğine ilişkin "İki ülke arasındaki bu yoğun bilgi trafiği, binaların ötesine geçerek kritik altyapı projelerine uzanıyor. Özellikle köprü ve tünellerin akıllı sensörlerle izlenmesi üzerine odaklanan çalışmalar, altyapı için geliştirilen 'dijital ikiz' modelleriyle birleşiyor. Bu ileri teknoloji sayesinde, bir yapının deprem anındaki davranışı dijital dünyada birebir simüle ediliyor; böylece olası zayıf noktalar daha afet gerçekleşmeden tespit edilerek gerekli güçlendirmeler milimetrik hassasiyetle yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Joó, "Macaristan'ın inşaat mühendisliği vizyonu, sadece kağıt üzerinde kalmayıp BME'nin geniş yelpazeli eğitim programlarıyla yeni nesillere aktarılıyor. Köprü mühendisliğinden su mühendisliğine kadar uzanan bu uzmanlık ağı, Macar ve Türk öğrencileri ortak projelerde bir araya getiriyor. Türkiye'den laboratuvarlarımıza gelen genç mühendisler için bu süreç eşsiz bir değer taşıyor; çünkü evlerinden getirdikleri sismik güvenlik soruları, Budapeşte'deki araştırma projelerimizde ele aldığımız temel meselelerle tamamen örtüşüyor. Mühendislik bilgisinin bu şekilde yayılması, Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada daha güvenli binalara ve dayanıklı bir altyapıya dönüşüyor" dedi.

Akademik iş birliğinin bir diğer önemli ayağını ise BME'nin İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturduğunu söyleyen Dr. Joó, "Güçlü teorik temelleri pratik proje çalışmalarıyla harmanlayan bu eğitim modeli, Türkiye'den gelen öğrencilere uluslararası standartlarda bir yetkinlik kazandırıyor. Macaristan'da eğitim gören bu mühendisler, mezuniyet sonrası Avrupa ve Asya'daki dev mühendislik şirketlerinde, araştırma kurumlarında ve küresel afet yönetimi kuruluşlarında stratejik roller üstlenerek, iki ülke arasındaki bu tarihi dayanışmanın canlı temsilcileri olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknoloji, İstanbul, Türkiye, Deprem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mobbing iddiası pahalıya patladı İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı Mobbing iddiası pahalıya patladı! İhtar gönderen işçi hayatının şokunu yaşadı
Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti İran’ın sadece iki şartı var Arabulucu ülke kritik 48 saate işaret etti! İran'ın sadece iki şartı var
APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku Hemen adliyeye koştu APP plakasını değiştirmek isteyen vatandaşa ücret şoku! Hemen adliyeye koştu
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak Ölen tıp öğrencisi son mesajında söylemiş: Tüm Türkiye ismimi duyacak
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
10:50
Herkes ekran başına İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11’leri
Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri
10:47
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem
10:39
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu’nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
10:12
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
09:48
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 11:14:42. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.