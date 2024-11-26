İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Başlıyor

İzmir'de 28 Kasım'da başlayacak Dünya Robot Olimpiyatı'na 90 ülkeden 3.500 katılımcı katılacak.

26.11.2024 16:16
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bilim Kahramanları Derneği işbirliğinde düzenlenen ve 90 ülkeden 3 bin 500 katılımcının yer alacağı Dünya Robot Olimpiyatı Uluslararası Finali, 28 Kasım'da İzmir'de başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, etkinlikle ilgili Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında, teknoloji sayesinde dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini söyledi.

Robot yarışlarına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade eden Tezcan, "Bizim gibi gelişmekte olan ülkenin kalkınmasında en önemli etkenlerden biri teknolojiyi hızla kendi ekonomi mekanizmasına adapte etmek olmalı. Bunu farklı dönemlerde farklı ülkeler gerçekleştirmiş." dedi.

Bilim Kahramanları Derneği Başkanı Sıdıka Semahat Demir ise çocukların erken yaşta bilimle tanışması ve bilginin toplumun odağında olması için faaliyet yürüttüklerini belirtti.

Her çocuğun mucit doğduğunu anlatan Demir, "Robot etkinliğinin temel amacı çocuk ve gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla çalıştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Demir, 90 ülkeden 3 bin 500 katılımcının yer alacağı etkinlikte doğa ile uyum içinde yaşamanın yollarını keşfetmek için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Dünya Robot Olimpiyatı Genel Sekreteri Claus Ditlev Christensen de robotlardan korkulmaması gerektiğini, onların dünyayı daha iyi bir yer haline getirmede bir araç olarak kullanılabileceğinin altını çizdi.

Dünyanın dört bir yanındaki gençleri buluşturduklarını belirten Christensen, "Onlar sadece yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini sergilemek için değil, aynı zamanda akranlarıyla bağlantı kurmak, sınırları ve kültürleri aşan dostluklar kurmak için burada olacak." diye konuştu.

Fuar İzmir'de 28-30 Kasım'da gerçekleştirilecek olan organizasyonda katılımcı ülkelerin klasman birincisi robotları yarışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji İzmir'de Dünya Robot Olimpiyatı Başlıyor - Son Dakika

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