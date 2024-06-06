İzmir'de Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin 600 Eseri Sergilendi - Son Dakika
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Teknoloji

İzmir'de Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin 600 Eseri Sergilendi

İzmir\'de Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin 600 Eseri Sergilendi

İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan 1079 öğrenci, tasarladıkları 600 eseri, İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde (ROBOKOD) tanıttı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik koordinesinde yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 708 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verildi. Eğitime katılan 1079 öğrencinin tasarladığı çeşitli alanlardaki 600 proje, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen 'İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde sergilendi.

06.06.2024 13:22
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İzmir'de robotik kodlama eğitimi alan 1079 öğrenci, tasarladıkları 600 eseri, İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği'nde (ROBOKOD) tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Valilik koordinesinde yürütülen proje kapsamında kent merkezi ve ilçelerdeki 7 bin 708 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verildi.

Eğitime katılan 1079 öğrencinin tasarladığı çeşitli alanlardaki 600 proje, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen "İzmir Bilişim ve Kodlama Şenliği"nde sergilendi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, açılış törenindeki konuşmasında, projeyi yaklaşık 8 ay önce başlattıklarını anlattı.

Bunu sadece okullarda öğrencilere eğitim verilen bir proje olarak görmediklerini dile getiren Elban, İzmir'i dijital dönüşümün merkezine taşımayı hedeflediklerini aktardı.

Öğrencilerin hazırladığı projeleri heyecanla takip ettiğini dile getiren Elban, "Hedefimizde 850 bine yakın gencimiz, çocuğumuz, yavrularımız var. Proje ekiplerimiz, tüm öğretmenlerimiz bu işe gönül verdiler. Onların çok emekleri ve katkıları var. Ama yeni eğitim öğretim yılında inşallah yıl sonu gelmeden bütün çocuklarımızın bu eğitimle buluşmasını sağlamak üzere daha fazla emek ve çaba bekliyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de şenlikte sergilenen her projenin arkasında bu işe inanan, akıl ve alın teri döken, vazgeçmeyen bir kahramanın hikayesinin bulunduğuna işaret ederek, "Burada okuluyla öğretmeniyle ailesiyle muhteşem bir takım çalışmasının bir ürünü, bir çıktısı var. Türkiye'nin yarınlarına yön verecek, başarılı bilim insanları, yazılımcıları var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından şenlikte çevre, sağlık, tarım, bilişim gibi alanlar için öğrencilerin geliştirdiği tasarım ve ürünler katılımcılara tanıtıldı.

Kaynak: AA

İzmir, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İzmir'de Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin 600 Eseri Sergilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Robotik Kodlama Eğitimi Alan Öğrencilerin 600 Eseri Sergilendi - Son Dakika
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