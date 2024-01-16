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İzmir Körfezi'nde Tsunami Riskleri Araştırılıyor

Dokuz Eylül Üniversitesi bilim insanları, İzmir Körfezi'nde meydana gelebilecek tsunami risklerini araştırmak için çalışmalara başladı. Araştırmanın amacı, körfezdeki fay hatlarının kırılması durumunda oluşabilecek depremlerin büyüklüklerini ve tsunami dalgalarının etkisini hesaplamaktır. Bu çalışma, tsunami baskın haritalarının oluşturulması ve risklerin azaltılması için önemli bir adımdır.

İzmir Körfezi\'nde Tsunami Riskleri Araştırılıyor
16.01.2024 - 13:07,
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Dokuz Eylül Üniversitesinden bilim insanları, İzmir Körfezi'nde tsunami risklerinin araştırılması için çalışma başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, yaptığı açıklamada, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin, Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde tsunamiye neden olduğunu hatırlattı.

Denizlerdeki faylarla ilgili sınırlı sayıda araştırmanın bulunduğunu, İzmir Körfezi içindeki fayların kırılması halinde iç ve dış körfeze etkilerinin nasıl olacağının bilinmediğini aktaran Sümer, şunları kaydetti:

"Amacımız, körfez içindeki faylardan oluşabilecek depremlerin büyüklüklerini ve atım miktarlarını daha iyi hesaplayabilmek. İzmir Fayı'nın batı bölümünün denize girdiği alan ile Uzunada ve Foça faylarını, önümüzdeki 2,5-3 ayda çizdikten sonra kırılma mekanizmasıyla ilişkili yarattıkları atımdan ne kadar yükseklikte bir dalgadan oluşan tsunami yaratabileceklerini hesaplamış olacağız. Bu dalganın kıyı şeritlerine etkisi, geliş açısı, koy alanlarının genişliği ve derinliği gibi parametreler önem taşıyacak. Tsunami baskın haritaları oluşturmak, risklerin azaltılmasına da imkan verecek."

Kaynak: AA
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