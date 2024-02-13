İzmir Valisi: Dijital dönüşümde insanın dönüşümü en önemli parça

Teknoloji

İzmir Valisi Süleyman Elban, dijital dönüşümde en önemli parçanın insanın dönüşümü olduğunu belirterek Türkiye'nin sanayi devrimini yakalama sürecinde yaptığı hataları bu alanda da tekrarlamaması gerektiğine dikkati çekti.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde Dijital Dönüşüm Zirvesi düzenlendi.

"Yapay Zeka ile Akıllı Yarınlar" sloganıyla organize edilen zirvenin açılışında konuşan Vali Süleyman Elban, dijital dönüşümün önemine dikkati çekti.

İnsan dönüşümünün bu sürecin en önemli parçası olduğunu kaydeden Elban, şunları kaydetti:

"Eğer biz insanımızı dijital dönüşüm çerçevesinde dönüştüremezsek, o alana hazırlayıp yetiştiremezsek sanayi devrimi için yaptığımız diğer çalışmalar gibi hep yarım, eksik, birbiriyle ilgisi olmayan, kimsenin kimseyi desteklemediği, ortak amaca hizmet edemeyen kötü alışkanlığımızı devam ettiririz diye endişe ediyorum. Bizim aynı yöntemle ilerleme şansımız yok, paradigma değişikliğine ihtiyacımız var. Dijital dönüşümde insanların işini kaybetmesinden korkulacak bir taraf olmadığını hepimiz biliyoruz, korkulacak olan taraf bu yarışa katılamamak, bu yarışta öncü rol sahibi olamamak. Biz dönüşemezsek bizi müşteri olarak zaten dönüştürecekler ama bu işin kazananı değil kaybedeni olarak dönüşeceğiz."

"Yapay zeka tarafından yönetilen değil yöneten olmak"

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, Türkiye'nin ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payının yüzde 4 olduğunu, firmaların büyük çoğunluğunun dijital farkındalık ve yetkinlik konusunda henüz yeterli düzeyde yatırım yapmadıklarını söyledi.

Dijital dönüşüm için nitelikli insan gücünün kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Zorlu, "Dijital dönüşüm, ihtiyaç duyulan yetkinlikleri de evrimleştiriyor. Bilgi analizi, dijital okur yazarlık, değişime yatkınlık, yapay zekadan yararlanma ve problem çözme gibi analitik yeni yetkinlikler öne çıkıyor. Bu yetkinlikler özellikle yapay zeka tarafından yönetilen değil, yöneten olmamız kapsamında oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise konuşmasında dijital dönüşüm çağında gençlerin bu döneme özgü yetkinliklerle donatılmasının şart olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda dernek olarak bir rapor hazırlığı içinde olduklarına işaret eden Yelkenbiçer, "NEET adı verilen 'ne eğitimde ne istihdamda olan gençler' başlığında bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. Üniversite sonrası istihdama katılmamış veya istihdamdan düşmüş gençlerimizi inceleyecek rapor ile OECD ülkeleri NEET oranında yüzde 27 ile birinci sırada olan ülkemiz için bir çıkış yolu arıyoruz. Raporun önerileri doğrultusunda gençlerimizin beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine, dolayısıyla istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik somut adımlar atmayı hedefliyoruz." dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Perihan İnci de küresel ölçekte yapay zekanın getirdiği fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapay zekanın ulusal ve küresel ölçekteki gelişimi ve işletmelerde dijital dönüşüm araçlarının verimliliğe etkisine ilişkin başlıkların tartışıldığı zirve, bugün sona erecek.