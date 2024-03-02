İzmirli Lise Öğrencisi Japonya'da Bilim Seferine Katılacak - Son Dakika
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Teknoloji

İzmirli Lise Öğrencisi Japonya'da Bilim Seferine Katılacak

İzmirli Lise Öğrencisi Japonya\'da Bilim Seferine Katılacak

İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferine katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak. Çakaroğlu, Türkiye üçüncülüğü elde ettiği projesiyle TÜBİTAK'ın düzenlediği Lise Öğrencileri Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'na davet edilmiş ve bu süreçte deniz bilimleri alanındaki deneyimini artırmıştır. Çakaroğlu, Tokyo'da başlayacak ve Palau Adaları'nda son bulacak olan seferde iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerini araştıracak ve projelerini gerçekleştirecektir.

02.03.2024 11:09  Güncelleme: 11:20
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İzmirli lise öğrencisi Yaman Çakaroğlu, Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen proje kapsamında Batı Pasifik Bilim Seferine katılarak 20 gün boyunca deneyler yapacak.

12'nci sınıf öğrencisi Çakaroğlu, 2022'de TÜBİTAK'ın düzenlediği Lise Öğrencileri Arası Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda arkadaşlarıyla geliştirdiği "Kutup Gözlemleri ve İklim Değişikliği Analizi için Yerli Mikro Uydu Geliştirilmesi" projesi ile Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Aynı proje ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Enstitüsüne davet edilen Çakaroğlu, yaklaşık bir yıldır İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu'nun araştırma asistanı olarak çalışıyor.

Liseli genç bu sürede Güney Okyanusu, Antarktika ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçümlemesi (batimetri) üzerine geliştirdiği projelerle, iklim ve deniz bilimlerindeki deneyimini artırdı.

Yaman Çakaroğlu, yürüttüğü çalışmalar sayesinde Japonya'daki Okyanus Politikası Araştırma Enstitüsü (OPRI) tarafından düzenlenen Uluslararası Okyanus Bilinci Geliştirme Projesi'ne davet edildi.

8-24 Mart'ta gerçekleştirilecek proje kapsamında Çakaroğlu, dünya genelinde lise ve üniversite düzeyinden seçilen 25 kişilik ekiple Batı Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 20 günlük bilim seferine katılacak.

Yaman Çakaroğlu, AA muhabirine, Tokyo'da başlayarak Palau Adaları'nda son bulacak sefere katılma şansını elde ettiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Projenin iklim değişikliğinin okyanuslar üzerindeki etkilerini araştırmak ve anlamak amacıyla gerçekleştirileceğini anlatan Çakaroğlu, teknolojiye ilgisinin TEKNOFEST ile başladığını dile getirdi.

Çakaroğlu, söz konusu bilim seferi projesine ise TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan Sinan Yirmibeşoğlu'nun paylaşımını görerek ve gerekli belgeleri yükleyerek başvurduğunu anlattı.

Projeleri Antarktika'da da uygulanıyor

Ocak ayında projeye kabul edildiğini aktaran Çakaroğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 25 kişilik bir ekip olarak gideceğiz oraya. Sefer kapsamında 3 farklı proje yapacağız. Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu ile geliştirdiğimiz 'troposferik su buharı kestirimi' ismini verdiğimiz bir projemiz var. Aslında şu an bu proje Antarktika'daki seferde uygulanıyor. Projede geliştirdiğimiz düşük maliyetli GNSS modülü ile havaya karışan su buharı ve dolaylı olarak bundan dolayı su seviyeleri, iklim değişikliğine dair verileri elde etmiş olacağız.

Diğer projemizse meteorolojik verilerin ölçümü. Seferde bulundurduğumuz iki farklı sensörle barometrik basınç, bağıl nem ve sıcaklık gibi değerleri 20 günlük dönemde ölçeceğiz. Son projemiz ise iklim bilinci projesi. Sefer boyunca her gün 30-45 dakika olmak üzere ufak ufak vloglar çekerek aslında genç arkadaşlarımızı etkilemeyi amaçlıyoruz. Benim için çok gurur verici. Çünkü Türkiye'den daha önce katılan bir aday olmadı ve bu yaşta bizi aslında bir araştırmacı gibi görüp kabul etmeleri gerçekten gurur verici. Lisans ya da yüksek lisans seviyesinde elde edebileceğim tecrübeleri, araştırma deneyimini çok daha erken yaşta elde edebileceğim."

Sefer sonrasında konuyla ilgili makale yazacağını vurgulayan Yaman Çakaroğlu, hep araştırmacı olmayı hedeflediğini, elektrik elektronik ve yan dal olarak jeoloji veya geometrik mühendisliği okumak istediğini ifade etti.

Çakaroğlu, bu kapıyı kendisine TEKNOFEST'in açtığına işaret ederek, "Öğrencilerin de bu yarışmaları katılması gerekiyor. Çünkü sadece bir ödül, bir derece getirmiyor bu yarışmalar. Çok daha büyük network imkanı getiriyor aslında. Orada standınızda sunum yaparken rastgele gelen biri TÜBİTAK'ta hoca olabilir." dedi.???????

Yaman Çakaroğlu, desteklerinden dolayı TÜBİTAK MAM Başkanı ve Kutup Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, enstitü ekibindeki Sinan Yirmibeşoğlu, projenin danışmanı Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu ve sponsoru ROKETSAN ile okul idarecilerine teşekkür etti.

Selbesoğlu'ndan Yaman'a övgü

Doç. Dr. Mahmut Oğuz Selbesoğlu da Yaman'ın küçük yaşına rağmen bir üniversite öğrencisi seviyesinde çalıştığını ve bu sayede dikkatleri çektiğini söyledi.

Söz konusu projenin çok değerli olduğunu ve Yaman'a çok güvendiğini belirten Selbesoğlu, "Biz kutuplarda çalışan araştırmacılar olarak Pasifik'te de araştırmaların çok kıymetli ve değerli olacağını düşündük. Şimdi kendisi gidecek ve bu çalışmaları sefer boyunca gemi üzerinden gerçekleştirecek, verileri toplayacak. Daha sonra da bunları değerlendireceğiz. Sonra da bunları rapor olarak sunacağız elbette. Hem rapor olarak hem de bir yayın olarak sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Japonya, Çevre, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İzmirli Lise Öğrencisi Japonya'da Bilim Seferine Katılacak - Son Dakika

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