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IZTECH ROBOLEAGUE'23: Robot Teknolojilerinde Yeni Bir Fırsat - Son Dakika
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IZTECH ROBOLEAGUE'23: Robot Teknolojilerinde Yeni Bir Fırsat

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen IZTECH ROBOLEAGUE'23, 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışma, yedi farklı kategoride yarışacak robotlarla dolu heyecan verici bir etkinlik sunuyor. Bu benzersiz platform, robot teknolojilerine ilgi duyan herkesi, kendini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek için bir araya getiriyor. Başvurularınızı yapmak için IZTECH ROBOLEAGUE'23 resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

IZTECH ROBOLEAGUE\'23: Robot Teknolojilerinde Yeni Bir Fırsat
12.12.2023 - 15:13,
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Robot teknolojilerindeki yeniliklere ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir fırsat kapısı aralanıyor! İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen IZTECH ROBOLEAGUE'23, 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışma, yedi farklı kategoride yarışacak robotlarla dolu heyecan verici bir etkinlik sunuyor.

IZTECH ROBOLEAGUE'23: Robot Teknolojilerinde Yeni Bir Fırsat

Bu benzersiz platform, robot teknolojilerine ilgi duyan herkesi, kendini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek için bir araya getiriyor. Eğer sen de bu etkinliğin bir parçası olmak ve robot teknolojilerindeki bilgi birikimini artırmak istiyorsan, hemen başvurunu yap! Başvurularınızı yapmak için IZTECH ROBOLEAGUE'23 resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://irl.iyte.edu.tr

Yarışmaya katılmakla birlikte, etkinlikle ilgili tüm güncel bilgilere ulaşmak için resmi Instagram hesaplarını takip etmeyi unutma: https://www.instagram.com/iztech_roboleague/

IZTECH ROBOLEAGUE'23, geleceğin robot teknolojilerine yön vermek isteyen herkesi bekliyor! Bu heyecan dolu etkinliği kaçırma, başvurunu yap ve robot teknolojilerinde fark yaratma şansını yakala!

Kaynak: Shiftdelete
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Aralık, Etkinlik, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: IZTECH ROBOLEAGUE'23: Robot Teknolojilerinde Yeni Bir Fırsat - Son Dakika
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