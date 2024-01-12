James Webb Uzay Teleskobu, 13,7 milyar yıl öncesine ait en eski kara deliği tespit etti

Hubble Uzay Teleskobu'nun ardılı olacak şekilde planlanmış, NASA öncülüğünde ve ESA ile CSA'nın desteğiyle geliştirilen James Webb Uzay teleskobu, evrenin 13,7 milyar yıllık geçmişinde gizlenen 1,6 milyon Güneş kütlesine sahip bugüne kadar görülmüş en eski kara deliği tespit etti.

'BÜYÜK PATLAMA'DAN HEMEN SONRA OLUŞTU'

Royal Astronomical Society tarafından yayınlanan bulgulara göre, yeni keşfedilen kara deliğin, Güneş'in kütlesinin 30 milyar katından fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmacılara göre bu keşif, daha fazla kara delik tespit etmek için son derece heyecan verici.

Yaklaşık 13.4 milyar yıl yaşında olan GN-z11 merkezinde devasa ve eski kara delik aslında yalnız değil zira Büyük Patlama'dan neredeyse hemen sonra kendisi gibi çok sayıda kara deliğin oluştuğu düşünülüyor. Evrenin başlangıcından sonra kozmik girdapların nasıl bu kadar hızlı bir şekilde büyüdüğü açık değil. Ancak uzmanlara göre söz konusu keşif sayesinde, Samanyolu da dahil olmak üzere tüm galaksilerin merkezlerine çapa atan günümüzün süper kütleli kara deliklerinin nasıl bu kadar akıl almaz boyutlara ulaştığının anlaşılabileceğini düşünüyor.

'ŞİMDİYE KADAR TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK KARA DELİK'

Durham Üniversitesi Fizik Bölümü'nden James Nightingale, "Güneşimizin kütlesinin yaklaşık 30 milyar katı olan bu özel kara delik, şimdiye kadar tespit edilen en büyük kara deliklerden biri ve kara deliklerin teorik olarak ne kadar büyük olabileceğine inandığımız üst sınırda, bu nedenle son derece heyecan verici bir keşif" dedi.

Ultra kütleli kara delikler, evrendeki en büyük kütleli nesneler olmakla birlikte, astronomlar için de nadir bulunan bir bulgu.