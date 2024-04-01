K-RIDES ve Royal Enfield iş birliğiyle Türkiye\'de yeni motosiklet modelleri satışa sunuldu

Teknoloji

Kibar Holding'in yeni girişimi K-RIDES, Türkiye motosiklet piyasasına yepyeni bir soluk getiriyor. Türkiye'de motosiklet sektörünün önemli bir oyuncusu haline gelmeyi hedefleyen K-RIDES, dünyanın en köklü motosiklet markalarından biri olan Royal Enfield ile iş birliği yaparak, markanın orta hacimli ve macera dolu modellerini Türk motorseverlerle buluşturdu. Bu iş birliği, K-RIDES'ın ilk mağazasının Ataşehir Watergarden AVM'de açılmasıyla taçlandırıldı. İşte tüm Royal Enfield modelleri…

Türkiye'de satışa çıkan Royal Enfield modelleri

Royal Enfield ve K-RIDES arasındaki iş birliği, 350cc ve 650cc arası motor hacmine sahip ikonik modellerin yanı sıra motosiklet dünyasında büyük bir merakla beklenen 450cc Himalayan modelini de Türkiye'ye getiriyor. K-RIDES'ın sunduğu Royal Enfield modelleri arasında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor, Continental GT ve Himalayan bulunuyor.

Himalayan

Güçlü macera geçmişine sahip, Royal Enfield'in saf motosiklet felsefesine sadık kalan bir motosiklet. Yeni Himalayan 450, maceranın sizi götürdüğü her yere gitme kabiliyetini, çok yönlülüğünü ve yeteneğini koruyor.

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Bullet 350

İlk kez 1932 yılında satışa sunulan Bullet 350 için 1950'lerde Hindistan Ordusu 500 adet sipariş verdi. O günden beri Hindistan kültürünün ayrılmaz bir parçası haline gelen Bullet 350, 2023 yılında modern iyileştirmeler ve değişmeyen ruhuyla Avrupa'ya geri döndü.

Classic 350

Classic 350, geçmişin geleneklerini ve işçiliğini zamansız bir estetikle somutlaştırıyor. Kıvrımlı çamurluklar ve gözyaşı damlası şeklindeki yakıt deposu, ayırt edici casquette far, karter kapaklarının kalıcı çizgileri, tekil boya renkleri, egzozdan çıkan ayırt edici ses- hepsi Royal Enfield Classic'te uyum içinde.

HNTR 350

HNTR 350 sürücü öncelikli ergonomisi, revize edilmiş eğim açısı ve düşük ağırlık merkezi ile, sokaklarda zahmetsizce manevra yapmanızı sağlamak için tasarlandı. Sezgisel gaz tepkisi, her bilek hareketiyle benzeri görülmemiş bir çevikliği garanti eder.

Meteor 350

Meteor 350, dünya çapında birçok genç ve hevesli motosiklet sürücüsü için tercih edilen bir seçim olmaya devam ederken, deneyimli sürücüler için de erişilebilir bir seçenek sunuyor. Şehir içinde işe gidip gelirken veya şehir dışında uzun yolculuklarda Meteor 350, motosiklet uzmanları tarafından rafine bir safkan cruiser olarak kabul ediliyor.

Super Meteor 650

Mükemmel bir cruiser olan Super Meteor 650, düzenli kontrolleri ve enstrümantasyonu rahat sürücü ergonomisi ile birleştiriyor; otoyolda kaya gibi sabit stabilite ile virajlı yollarda baş döndürücü bir zevk sunuyor. Esnek, ipeksi pürüzsüz motoru bol miktarda torka sahip olan Meteor 650, havalı retro stili ile kolaylıkla tanınıyor.

Interceptor 650

1960'lar ve 1970'lerdeki ikonik adaşına saygı duruşunda bulunan Interceptor'un yeni versiyonu, mükemmel bir stil ve performans dengesiyle üretildi. Interceptor 650, otantik bir İngiliz roadster'ın özünü ve görünümünü koruyan, ancak güneşle ıslatılmış Kaliforniya'nın bir sıçramasıyla modern bir klasik sayılıyor.

Continental GT 650

Continental GT 650, cafe racer kültürünün ruhunu yakalıyor. Şekillendirilmiş deposu, istekli tavrı ve yatık sürüş pozisyonu ile geleneksel bir café racer'ın tüm özelliklerini taşıyan Continental GT 650, şehirde keyifle vakit geçirmek için mükemmel.